महाराष्ट्र में भीड़ ने पांच लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वजह- गांव वालों को शक था कि उन पांचों ने बच्चा चुराया है। यह मामला रविवार (1 जुलाई) का है। धुले जिले के रैनपाड़ा गांव में दोपहर को बच्चा चोरी होने की अफवाह फैल गई। ग्रामीणों को उसी दौरान पांच लोगों की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पांचों को ईंटों से पीटा। बेकाबू भीड़ आगे उन्हें एक मकान में ले गई, जहां उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। बेरहमी से पिटाई के कारण पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

धुले के एसपी के मुताबिक, रैनपाड़ा इलाके में सरकारी बस से कुछ लोगों के साथ उन्हीं पांच लोगों को देखा गया था। एक ने बाजार में बच्चों से बात करने की कोशिश की थी, जिसके बाद रविवार बाजार में आए कुछ लोगों ने बिना कुछ पूछे-बताए उन लोगों की धुनाई कर दी थी।

पुलिस ने आगे बताया कि ग्रामीणों के हमले में पांच लोगों की जान चली गई। यहां बीते कुछ दिनों से इलाके में बच्चा चुराने वाले एक गिरोह को लेकर अफवाह फैली हुई है। यह पहली घटना नहीं है, जब बच्चा चुराने के शक में किसी की हत्या की गई हो। गुजरात के अहमदाबाद में तीन दिन पहले बच्चा चुराने के शक में 40 साल की महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

#Maharashtra: 5 people lynched by villagers this afternoon on suspicion of child theft in Rainpada village of Dhule district. pic.twitter.com/LSp4dl9fH7

— ANI (@ANI) July 1, 2018