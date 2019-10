महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को एक चुनावी रैली में 15 बोतल खून देने को लेकर बयान दिया। ओवैसी को उनके इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। हैदराबाद से सांसद ओवैसी का रक्तदान करने वाले भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने खूब मजाक बनाया।

चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण के इस वीडियो में ओवैसी कहते हैं ‘हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में खून की जरूरत पड़ने पर किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो मैंने कहा मेरा है, तो डॉक्टर ने कहा आइए साहब पहले आप खून दीजिए।’

ओवैसी ने आगे कहा, ‘अल्लाह गवाह कि मैंने उस दिन 1 नहीं बल्कि 15 बोतल खून दिया और हुआ क्या खून भी देता और अपने हाथ से बोतल को लेकर भागता था।’ ओवैसी के इस वीडियो पर लोगों की कई मजेदार रिएक्शन भी देखने को मिले। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, “एक व्यस्क में औसतन 4,500 से 5,700 मि.ली. खून की मात्रा होती है। एक यूनिट (बोतल) में रक्त की मात्रा 525 मि.ली. होती है। यानी, 15 यूनिट रक्त 7,875 मि.ली. हुआ।



ओवैसी के अनुसार उन्होंने 15 बोतल रक्तदान करने के अलावा वह खुद खून की बोतल जाकर दे भी रहे थे। इंशाल्लाह.. मेडिकल साइंस को तो भूल ही जाओ, यहां तक कि अल्लाह भी इसका बचाव नहीं कर सकते।” एक अन्य व्यक्ति ने ट्वीट किया, “वह कहते हैं कि खून भी दे रहा था, फिर अपने हाथ से बोतल जाकर दे रहा था। मेरे ख्याल से वह काफी बुद्धिमान हैं।”

