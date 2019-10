महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जारी बीजेपी के घोषणापत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने के वादे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसी बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही जाती है तो कांग्रेस को इसमें क्या समस्या है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या वीर सावरकर देशभक्त नहीं थे क्या? ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले-ऐसे देशभक्तों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कांग्रेस केवल अपने ही घर में भारत रत्न रखना चाहती है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। इससे वीर सावरकर को भारत रत्न देने का वायदा किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार मोदी सरकार से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करेगी।इसके अलावा बीजेपी के घोषणापत्र में सावित्री बाई फुले और ज्योति राव फुले को भी भारत रत्न देने का वादा किया गया है।

मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं जब भी अंडमान जाता हूं। उस जेल में एक घंटे बैठता हूं जहां सावरकर को कैद किया गया था। एक ऐसा शख्स जो 11 साल देश के लिए जेल में रहा और देश से कुछ नहीं लिया ऐसे देशभक्तों को भारत रत्न अवश्य दिया जाना चाहिए। बीजेपी द्वारा इस वादे को लेकर कांग्रेस भड़क गई।

#WATCH Union Minister RS Prasad: Why is Congress perturbed if Bharat Ratna is requested for Veer Savarkar in BJP manifesto? Was he not a patriot?…Jyotirao Phule, Savitribai Phule-such patriots should be given Bharat Ratna. Congress wants to keep Bharat Ratna only to its family. pic.twitter.com/K3H0kSbSsr

— ANI (@ANI) October 16, 2019