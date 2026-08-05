महाराष्ट्र कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहा गया। इसके बाद सुनेत्रा पवार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर करारा जवाब दिया जाएगा। पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस महायुति के घटक दलों के निशाने पर है।

एनसीपी नेताओं ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे एक महिला नेता के प्रति अपमानजनक बताया। एक बयान में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा को अपमानजनक कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा, “महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बी.आर. अंबेडकर और यशवंतराव चव्हाण के प्रगतिशील आदर्शों का पालन करता है, महिलाओं के अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि कांग्रेस ने एक महिला नेता के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसी महिला नेता कर रही हैं।”

NCP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

प्रफुल्ल पटेल ने मांग की कि कांग्रेस तुरंत वह पोस्ट हटाए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। यह विवाद तब और बढ़ गया जब NCP कार्यकर्ताओं का एक समूह मुंबई में कांग्रेस के गांधी भवन कार्यालय में घुस गया और उस पोस्ट को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एनसीपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू थे और साथ ही BJP और पुलिस पर उन्हें समर्थन देने का आरोप भी लगाया।

इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राजनीति और खबरों में बने रहने के लिए निचले स्तर पर उतर आई है। वहीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कांग्रेस की टिप्पणी को सभी महिलाओं का अपमान बताया है।

क्या है पूरा मामला?

‘गूंगी गुड़िया’ का विवाद कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था जिसमें उन्हें ‘गूंगी गुड़िया’ कहा गया। यह वीडियो सुनेत्रा पवार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। इस वीडियो में विधायक धनंजय मुंडे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं, जबकि सुनेत्रा पवार कुछ नहीं बोलतीं और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देती हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने पूछा था कि सुनेत्रा पवार कब तक गूंगी गुड़िया बनी रहेंगी?

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