अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे अजित… शरद दिल्ली में दिखाएंगे ‘पावर’ और शिंदे गुट में मची खलबली, कैसा होगा महाराष्ट्र का सियासी क्लाइमेक्स?

महाराष्ट्र के इस सबसे बड़े सियासी भूचाल में बुधवार का दिन काफी अहम रहा। इसे शक्ति प्रदर्शन वाला बुधवार भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों अजित और शरद पवार ने अपने-अपने दावों का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया

महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा (इंडियन एक्सप्रेस)

एनसीपी का संकट महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े नाटकीय मोड़ लाने वाला साबित हुआ है। अजित पवार के एक फैसले ने सिर्फ एनसीपी में दो फाड़ नहीं किए है, बल्कि पूरी महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदल कर रख दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजित के एक फैसले ने शरद पवार की नींद उड़ाई है, दूसरी तरफ शिंदे गुट में खलबली मच गई है और बीजेपी भी अपनी आगे की रणनीति पर काम करने लगी है। यानी कि एक फैसले ने हर जगह अपना प्रभाव छोड़ा है। अब महाराष्ट्र के इस सबसे बड़े सियासी भूचाल में बुधवार का दिन काफी अहम रहा। इसे शक्ति प्रदर्शन वाला बुधवार भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों अजित और शरद पवार ने अपने-अपने दावों का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। शुरुआती आंकड़ों को ही आधार माना जाए इस मामले में अजित पवार पास हो गए हैं, वहीं शरद पवार फेल माने जाएंगे। असल में देखना सिर्फ ये था कि क्या अजित पवार अपने साथ बैठक में 36 विधायकों का आंकड़ा जुटा पाते हैं या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर NCP के 53 में से 36 विधायक अजित के साथ आ जाते तो इसे दो दिहाई वाली दो फाड़ माना जाता और दल-बदल कानून भी उन पर लागू नहीं होता। अब खबरें बताती हैं कि 32 विधायक अजित के साथ बुधवार को मौजूद रहे, यानी कि 36 से चार कम। वहीं शरद पवार के खेमे वाली बैठक में 18 विधायक पहुंचे। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि अजित पवार ने 2019 वाली गलती से काफी कुछ सीखा है। इस बार उन्होंने बगावत जरूर की है, लेकिन समर्थन जुटाने के बाद। दावा जरूर वे 40 से ज्यादा विधायकों का कर रहे थे, लेकिन 32 तक पहुंचना भी बताता है कि उन्होंने चाचा शरद पावर को बड़ी सियासी चोट दे दी है। अब अजित ने पहले तो सिर्फ बगावत की, लेकिन बुधवार को ऐलान कर दिया कि वे अब से एनसीपी के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। उन्होंने एक झटके में शरद पवार की छुट्टी कर दी। ये अलग बात है कि शरद खेमा इस फैसले को खारिज कर रहा है, लेकिन नंबर गेम ऐसा चल रहा है कि अजित के इस दांव को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि शरद पवार को अब आशीर्वाद देना चाहिए, 80 से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसे में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये बयान बताने के लिए काफी है कि अजित अपने चाचा शरद पवार का चेहरा तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें सक्रिय राजनीति में नहीं देखना चाहते। अब एक तरफ अजित आक्रमक दिखाई पड़े तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन कुछ फीका साबित हुआ। सबसे पहले तो उनके साथ पर्याप्त विधायकों का समर्थन ही नहीं रहा, इसके ऊपर जब उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अजित अगर नाराज थे तो बात करनी चाहिए, इस बयान ने बता दिया कि तीन दिनों के घटनाक्रम ने शरद पवार को आक्रमक से नरम वाले मोड में ला दिया है। शरद पवार ने अपने संबोधन में कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ। मन में कोई बात थी तो अजित मुझसे बात कर सकते थे। उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। पीएम ने भोपाल में एनसीपी पर आरोप लगाए थे कि एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया है। एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है तो सरकार में क्यों शामिल किया। लोकतंत्र बचाने के लिए संवाद जरूरी है। गलती को सुधारना हमारा काम है। पीएम ने कहा था कि सरकार चलाना पवार साहब से सीखा है।

