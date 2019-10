महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोगों पर बड़ा हमला किया है। संजय निरुपम ने कहा है कि सोनिया गांधी से जुड़े लोग राहुल गांधी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा है कि वह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे।

महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले संजय निरुपम के इस रुख से पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पार्टी छोड़ने के सवाल पर संजय निरुपम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मुझे पार्टी छोड़ने की जरूरत है। लेकिन पार्टी के भीतर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता की मैं पार्टी के साथ लंबे समय तक रह पाऊंगा।

संजय निरुपम में आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग साजिश कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जिस तरह से टिकटों को बंटवारा किया है उसमें कुछ सीटों को छोड़ दें तो बाकी की सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी।

Sanjay Nirupam, Congress: I don’t think I would want to leave the party but if the things within the party continues to be like this, then I don’t think I can be in the party for long. I will not take part in election campaign. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/qnNavH7kw1

— ANI (@ANI) October 4, 2019