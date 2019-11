Maharashtra CM, Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार (29 नवंबर) को कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अप्रत्याशित रूप से सीएम बन गया। जब यह जिम्मेदारी मेरे पास आ गई है तो इससे दूर भागने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर मैं इससे दूर भागता हूं तो मुझे बालासाहेब ठाकरे का ‘नालायक’ पुत्र कहा जाता। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने आरे कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो कार शेड के प्रॉजेक्ट (Array Project) पर रोक लगा दी है।

क्या बोले उद्धव: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं पहली बार मंत्रालय (राज्य सचिवालय) आया हूं। मैंने सिर्फ सचिवों के साथ बैठक की और हमने एक-दूसरे से परिचय किया। मैंने उन्हें करदाताओं के पैसे का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए कहा और यह भी कहा कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। उद्धव ने आगे कहा कि मैं पहला सीएम हूं जो मुंबई में पैदा हुआ था। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं शहर के लिए क्या कर सकता हूं।

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I became CM unexpectedly. When this responsibility came to me, if I had run away from it, I would have been called Balasaheb Thackeray’s ‘nalayak’ son. pic.twitter.com/zks1cXxVOq

— ANI (@ANI) November 29, 2019