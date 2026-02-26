महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने गुरुवार को औरंगजेब का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 70 सालों में स्कूलों में इतिहास सही तरीके से पढ़ाया जाता, तो कोई भी मुसलमान मुगल राजा औरंगजेब को हीरो नहीं मानता। सीएम फड़नवीस ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच समानताएं बताने की कोशिशों पर भी कटाक्ष किया।

देवेंद्र फड़नवीस ने क्या कहा?

सीएम फड़नवीस बजट सेशन की जॉइंट सिटिंग में राज्यपाल के भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विधानसभा में बोल रहे थे। सीएम फड़नवीस ने कहा कि NCERT (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) की किताबों में पहले मुगलों के लिए 17 पेज और शिवाजी महाराज के लिए सिर्फ एक पेज होता था।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने यह पक्का किया है कि अब 20 पेज शिवाजी महाराज और मराठा इतिहास के लिए हों।

सीएम फड़नवीस ने कहा, “अगर पिछले 70 सालों में इतिहास सही तरीके से पढ़ाया जाता, तो एक भी मुसलमान औरंगजेब को हीरो नहीं मानता। हम हमेशा उन लोगों का विरोध करेंगे जो हमलावरों को हीरो मानते हैं।” सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि वह इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं कि टीपू सुल्तान अच्छे थे या बुरे। उन्होंने कहा, “हालांकि हम टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच किसी भी तुलना का विरोध करेंगे। टीपू सुल्तान ने भले ही अंग्रेजों से लड़ाई की हो, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने राज्य को बचाने के लिए किया। लेकिन उन्होंने 75,000 हिंदुओं और 33,000 नायरों को भी मारा।”

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा?

इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान के बीच बराबरी का सुझाव देकर विवाद खड़ा कर दिया था। सीएम फड़नवीस ने इसकी कड़ी निंदा की थी और इस कमेंट को शर्मनाक कहा था।

बता दें कि कुछ लोग टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनकी बहादुरी का जिक्र करते हैं, जबकि दूसरे लोग दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हिंदुओं के साथ उनके कट्टरपन और बुरे बर्ताव की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर शिवाजी महाराज को उनकी मिलिट्री टैलेंट के साथ-साथ भलाई और समाज की भलाई पर आधारित एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए पूरी दुनिया में पूजा जाता है।

राज-उद्धव पर फडणवीस ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री फड़नवीस ने उस विवाद पर भी जवाब दिया जो राज्य के मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर ज़रूरी बनाने के ऑर्डर के बाद हुआ था। राज्य सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन अलग-अलग तरफ से कड़े विरोध के बीच फडणवीस ने कहा कि यह फैसला विपक्षी गुट महा विकास अघाड़ी ने तब लिया था जब वह सत्ता में थी। उन्होंने कहा, "आपने जो किया उसके लिए हमें दोषी ठहराया। हालांकि मैं दो भाइयों को एक साथ लाने का क्रेडिट लेना चाहूंगा। मैं इसके लिए खुश हूं।"

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में दिवंगत नेता अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, जिसमें अजित पवार ने मजाकिया अंदाज से सभी को लोट-पोट कर दिया था।