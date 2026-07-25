धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। फड़नवीस के साथ ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आ रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि फड़नवीस को केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है।
इससे पहले भी संजय राउत ने दावा किया था कि अगर आने वाले महीनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो देवेंद्र फड़नवीस को उसमें जगह दी जा सकती है और उनकी जगह राज्य में बीजेपी का कोई अन्य नेता मुख्यमंत्री बन सकता है।
राउत के बयान पर फड़नवीस ने कहा था कि राजनीति में भूमिकाएं बदलती रहती हैं और बदलनी भी चाहिए।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थक डटे हुए थे। लगातार बढ़ रहे प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया।
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अमृता फड़नवीस का भी आया बयान
देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली क्यों गए हैं, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इस बीच, फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस के बयान से यह मामला और भी दिलचस्प हो गया है। फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस ने शनिवार को कहा कि वह चाहती हैं कि उनके पति महाराष्ट्र में ही रहें।
आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर स्थित भगवान विट्ठल मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अमृता फडणवीस ने पत्रकारों से कहा, ”मैं महाराष्ट्र में रहना चाहती हूं और यह भी सुनिश्चित करूंगी कि देवेंद्र जी भी महाराष्ट्र में ही रहें।”
सीजेपी के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर अमृता फड़नवीस ने कहा कि छात्रों या पुलिसकर्मियों पर हमले को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमृता ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार दोपहर को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने बयान जारी कर सीजेपी और Gen Z को बधाई दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।