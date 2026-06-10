महाराष्ट्र के बीड जिले के पुरुषोत्तमपुरी में 35 से अधिक तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक नाव पलट गई। बुधवार को हुए इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, नाव अपनी क्षमता से अधिक भरी होने के कारण संतुलन खो बैठी और पलट गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कई यात्रियों को बचाया। जिला कलेक्टर विवेक जॉनसन ने एसडीओ स्तर की जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

गोदावरी नदी में श्रद्धालुओं को मंदिर ले जा रही एक नाव के पलट जाने से 55 वर्षीय एक महिला की डूबकर मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे गोलेगांव क्षेत्र में हुई। यह नाव श्रद्धालुओं को भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित पुरूषोत्तमपुरी मंदिर ले जा रही थी। श्रद्धालु नदी पार कर नाव के जरिए इस मंदिर तक पहुंचते हैं।

बीड: नाव पलटने से महिला की मौत

माजलगांव ग्रामीण पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया, ”लगभग 10 से 15 श्रद्धालुओं को लेकर नाव यात्रा शुरू होने ही वाली थी। इनमें से अधिकतर श्रद्धालु विदर्भ के वाशिम जिले से आए थे। किनारे के पास नाव पलट गई, जिससे 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई।” हादसे में जान गंवाने वाली महिला का नाम प्रमिला राठौड़ बताया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

दरभंगा में 10 लोगों को ले जा रही छोटी नाव पलटी

वहीं, दूसरी ओर बिहार के दरभंगा जिले में बुधवार सुबह कोसी नदी की एक सहायक धारा में करीब 10 लोगों को ले जा रही एक छोटी नाव पलट गयी। इस हादसे में 11 वर्षीय लड़की समेत तीन महिलाएं लापता हो गईं। हादसा सुबह करीब सात बजे जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के तरवारा गांव के निकट हुआ।

बिरौल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) प्रभाकर तिवारी ने कहा, ”यात्री निजी नाव से नदी पार करके मूंग की फसल की कटाई के लिए जा रहे थे। तेज धारा के कारण नाव पलट गई। नाव में सवार सात लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए जबकि तीन अन्य लोग धारा में बह गए और अब तक उनका पता नहीं चल सका है।” लापता लोगों की पहचान तरवारा गांव की निवासी कंचन देवी, कुबौल गांव की निवासी मीरा कुमारी और 11 वर्षीय एक लड़की के रूप में हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, दरभंगा नगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक कुमार चौधरी और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के गोताखोरों तथा स्थानीय नाविकों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया है।

यह भी पढ़ें: दादर हादसा: होने वाली दुल्हन से मिलने से पहले गई जान

मुंबई के दादर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नियाज अहमद की मौत हो गई। सोमवार सुबह प्लाजा सिनेमा के पास एक बेस्ट बस के नियंत्रण खोने के बाद कई वाहनों को टक्कर मारने से यह हादसा हुआ। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले नियाज की शादी की बात चल रही थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- पीटीआई, एएनआई)