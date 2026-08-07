महाराष्ट्र भाजपा नेता विजय चौधरी को एससी/एसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी पूर्व सांसद से संबंधित कथित ऑडियो क्लिप के मामले में हुई है। पुलिस ने बताया कि विजय चौधरी को गुरुवार देर रात क्राइम ब्रांच ने धुलिया रोड से गिरफ्तार किया और मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

यह गिरफ्तारी भाजपा द्वारा विजय चौधरी को उनके ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद उत्तरी महाराष्ट्र के संयोजक पद से इस्तीफा देने के लिए कहे जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। नंदुरबार पुलिस ने भाजपा के उत्तर महाराष्ट्र के पूर्व संयोजक विजय चौधरी को एक ऑडियो क्लिप के सिलसिले में गिरफ्तार किया है जिसमें कथित तौर पर भाजपा की पूर्व सांसद हीना गावित और अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं।

SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज

सांसद हीना गवित के चचेरे भाई की शिकायत पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और कथित टिप्पणियों से संबंधित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऑडियो क्लिप में हीना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं जो एक अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती हैं।

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आए इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, पूर्व सांसद डॉ हिना गावित, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी (एसपी) नेता एकनाथ खडसे और रोहिणी खडसे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। हालांकि, ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि जांच में ऑडियो क्लिप के स्रोत, उसकी प्रामाणिकता, इसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति और सोशल मीडिया पर इसके प्रसार की पड़ताल की जाएगी।

विजय चौधरी की आवाज का सैंपल लिया जाएगा

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हम विजय चौधरी की आवाज का सैंपल लेंगे और सत्यापन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजेंगे। ऑडियो क्लिप सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि विजय बोलने वालों में से एक हैं लेकिन जब तक आवाज का नमूना मेल नहीं खाता और फॉरेंसिक रिपोर्ट इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक हम कोई निश्चित टिप्पणी नहीं कर सकते।”

वहीं, विजय चौधरी ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि ऑडियो क्लिप एआई का इस्तेमाल करके बनाई गई थी और उनकी आवाज का दुरुपयोग किया गया था। नाम न छापने की शर्त पर भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है क्योंकि ये आरोप आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित हैं।

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आलोचना

इस ऑडियो क्लिप की भाजपा के भीतर भी आलोचना हुई। शिवसेना विधायक अमाशा पदवी ने भी विजय की निंदा की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्लिप के वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नंदुरबार में चौधरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

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तेलंगाना रक्षण सेना (टीआरएस) की अध्यक्ष कलवाकुंतला कविता ने ऐलान किया है कि वह विधानमंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50% आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी। पूर्व सांसद कविता ने गुरुवार को हैदराबाद के सरूरनगर इंडोर स्टेडियम में सामाजिक न्याय तेलंगाना संकल्प सभा के तहत विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें