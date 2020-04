कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन का उल्लंघन खुद नेता करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में बीजेपी पार्षद ने लॉकडाउन के बावजूद बर्थडे पार्टी आयोजित की और कई लोग इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे। बीजेपी पार्षद समेत 11 अन्य लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामल दर्ज किया गया है। इन लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अजय कुमार के मुताबिक , पुलिस को सूचना मिली थी कि पार्षद का जन्मदिन मनाने के लिए उनके बंगले की छत पर कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो कार्यक्रम जारी था जिसके बाद पार्षद समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया गया।

Maharashtra: A BJP Corporator of Panvel Municipal Corporation, Ajay Bahira was arrested and later released on bail on charges of violating the lockdown & celebrating his birthday with his friends. He was booked along with 11 others by Navi Mumbai Police. pic.twitter.com/1v4J67y07a

