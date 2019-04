कहते हैं जल ही जीवन है और ऐसा कहा भी क्यों न जाए इसके बिना तो सारे काम अधूरे हैं। विश्व की भौगोलिक रुपरेखा इस तरह की है कि कहीं भरपूर मात्रा में पानी है तो कहीं पर पानी की मात्रा न के बराबरा है। देश के कई हिस्सों में तो साल-साल भर पानी की समस्या रहती है। लेकिन कहीं पर पानी तो है लेकिन उसे जन-जन तक पहुंचाने काम काम अबतक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के नाशिक स्थित बारदेवड़ी में पीने के पानी का ऐसा संकट है कि महिलाएं पानी के लिए 60 फीट गहरे कुंए में उतरती हैं।

इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जीशान शेख ने इसका एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला पानी का डिब्बा हाथ में लिए 60 फीट गहरे कुएं में उतर रही है। यही नहीं कुंए में पहले ही और भी कई महिलाएं मौजूद हैं। इस दौरान वे सभी पानी को भरने और उन्हें ऊपर पहुंचाने में मदद कर रही हैं। कुएं के अंदर कई रस्सियों को लटकते हुए देखा जा सकता है।

The water shortage in Nashik districts tribal areas is acute. In Bardewadi a settlement of 500 tribals women lower themselves into a 60 ft well with ropes to fetch water. A substantial part of these women’s schedule involves fetching water for their households.@IndianExpress pic.twitter.com/U3iFalBH8k

