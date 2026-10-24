लगभग चार साल से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने अपने गठबंधन को महाराष्ट्र के हित में बनी पार्टनरशिप के तौर पर दिखाया है। लेकिन मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल से जुड़े 500 करोड़ रुपये के आरोप ने एक पुराने सवाल को फिर से सामने ला दिया है कि ऐसे गठबंधन में शिंदे की स्थिति कितनी सुरक्षित है जिसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टनर बनकर उभरी है?

अभी का विवाद मनोज जरांगे पाटिल द्वारा जारी एक ऑडियो क्लिप पर केंद्रित है, जिसमें कथित तौर पर 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिए उन्हें 500 करोड़ रुपये भेजे जाने की चर्चा है। शिंदे ने इस आरोप से इनकार किया है, जबकि बीजेपी ने क्लिप के असली होने पर सवाल उठाया है और इसके मनगढ़ंत होने की संभावना जताई है।

शिवसेना नेता रामदास कदम ने बीजेपी नेताओं पर लगाया आरोप

हालांकि इसका राजनीतिक असर तेज़ी से हुआ है। शिवसेना नेता रामदास कदम ने बीजेपी के अंदर के लोगों पर शिंदे को कमज़ोर करने की साज़िश करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी नेताओं ने अपने गठबंधन पार्टनर को बिना सबूत के आरोप न लगाने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोरेंसिक जांच का आदेश दिया है और कहा है कि रिकॉर्डिंग कहां से आई है और इसमें जो लोग सुने गए हैं, उनकी पहचान पता चलनी चाहिए।

रामदास कदम ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “BJP में वे कौन लोग हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे को राजनीतिक रूप से खत्म करने का बीड़ा उठाया है? उनकी पहचान जनता के सामने आनी चाहिए। क्या BJP शिंदे की बढ़ती राजनीतिक हैसियत को लेकर असुरक्षित हो रही है। एकनाथ शिंदे ने आप पर भरोसा करके आपसे हाथ मिलाया था, लेकिन अब क्या आप भी उन्हें लेकर असुरक्षित हो रहे हैं?”

बीजेपी ने किया पलटवार

बीजेपी एमएलसी प्रवीण दारेककर ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी बिना सबूत के अपने नेताओं को बदनाम करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने जांच का आदेश देते हुए सवाल किया कि रिकॉर्डिंग ढाई साल बाद क्यों सामने आई। उन्होंने कहा, “हमें यह भी पता लगाना होगा कि यह ऑडियो क्लिप ढाई साल बाद अब क्यों सामने आई।”

मौजूदा विवाद पहले के झगड़ों से एक ज़रूरी मामले में अलग है। पहले की असहमतियां ज़्यादातर इस बात पर थीं कि कौन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पक्की करेगा या सरकार का क्रेडिट लेगा। इसके उलट 500 करोड़ रुपये के आरोप ने शिवसेना के एक सीनियर नेता को सीधा आरोप लगाने पर मजबूर कर दिया है कि BJP के अंदर के लोग पार्टी के अपने नेता को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे।

शिवसेना के लिए यह विवाद एक संवेदनशील राजनीतिक सवाल को छूता है। शिंदे 2022 में शिवसेना से अलग हो गए और BJP के समर्थन से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। वह CM बने और फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन से शिंदे सीएम बन गए और BJP को सरकार में वापस आने का रास्ता दिया। हालांकि यह एक गठबंधन था। बीजेपी विधानसभा में बड़ी पार्टी थी, जबकि शिंदे को यह साबित करना था कि उनका ग्रुप अपना सपोर्ट बेस बना सकता है और शिवसेना की पॉलिटिकल पहचान बनाए रख सकता है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह तनाव जून 2023 में सबके सामने आया, जब एक पूरे पेज के अखबार के विज्ञापन में शिंदे को फडणवीस के मुकाबले सीएम के लिए ज़्यादा पॉपुलर चॉइस बताया गया। एक सर्वे का हवाला देते हुए इसने शिंदे को 26% और फडणवीस को 23.2% सपोर्ट दिया। इस विज्ञापन पर BJP के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई।

इसके बाद शिवसेना ने दोनों नेताओं को दिखाते हुए एक और ऐड जारी किया। यह घटना इस बात का शुरुआती संकेत थी कि साथ मिलकर शासन करने के बावजूद, पार्टियां इस बात पर मुकाबला कर रही थीं कि सरकार का चेहरा किसे माना जाए। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद लीडरशिप का सवाल और तीखा हो गया। बीजेपी ने 288 सीटों में से 132 सीटें जीतीं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिलीं। फडणवीस सीएम के तौर पर वापस आए, जबकि शिंदे डिप्टी सीएम बने।

यह बदलाव शिंदे के लिए एक राजनीतिक झटका था, क्योंकि वह सीएम बनना चाहते थे। इस बदलाव के बाद नासिक और रायगढ़ में गार्डियन मंत्री को लेकर विवाद हुआ, जहां शिवसेना अपने मंत्रियों को पोस्ट देना चाहती थी। मतभेदों के बीच शिंदे आधिकारिक बैठकों में भी शामिल नहीं हुए।

टकराव के और भी पॉइंट थे। फरवरी 2025 में फडणवीस सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) खरीद स्कीम के पहलुओं और पिछली शिंदे की लीडरशिप वाली सरकार के तहत मंज़ूर एजेंसियों के चुनाव का रिव्यू करने का आदेश दिया, जिसमें खरीद एजेंसियों द्वारा पैसे की मांग की शिकायतों और कथित गड़बड़ियों का हवाला दिया गया था।

कैबिनेट मीटिंग में नहीं शामिल हुए शिंदे

नवंबर 2025 तक विवाद पार्टी संगठन में बदल गया था। शिंदे की लीडरशिप वाली पार्टी के नेताओं को शामिल करने की बीजेपी की कोशिशों का शिवसेना के मंत्रियों ने विरोध किया, जिनमें से ज़्यादातर कैबिनेट मीटिंग से दूर रहे। शिंदे ने बाद में कहा कि महायुति के अंदर कोई खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए।

यह मुकाबला इस जनवरी में नगर निगम चुनाव में फिर से हुआ। BJP और शिवसेना राज्य के 29 नगर निगमों में से 15 में चुनाव से पहले समझौता करने में नाकाम रहे। ज़्यादातर जगहों पर सीट-शेयरिंग और लोकल समीकरणों को लेकर खींचतान मची रही। उन्होंने मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली समेत 14 सीटों पर गठबंधन किया।

मुंबई में बीजेपी की रितु तावड़े फरवरी में मेयर बनीं, जिससे इस पद पर शिवसेना का तीन दशक से चला आ रहा कब्ज़ा खत्म हो गया। पिछले एक साल में शिवसेना के पार्षदों ने अक्सर शिकायत की है कि देश के सबसे अमीर नगर निगम में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, जबकि वे महायुति का हिस्सा हैं।

क्या है ऑडियो विवाद?

ताज़ा ऑडियो विवाद शिवसेना नेताओं के नए पब्लिक बयानों के साथ हुआ है कि वे शिंदे को सीएम के तौर पर वापस चाहते हैं। 20 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने कहा कि पार्टी 2029 में शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी असेंबली स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगी।

प्रताप सरनाइक ने कहा, “हर शिव सैनिक चाहता है कि एकनाथ शिंदे फिर से सीएम बनें। क्योंकि आज हमारे पास नंबर नहीं हैं, इसलिए शिंदे डिप्टी सीएम हैं। हम अगले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाएंगे और उन्हें फिर से सीएम बनाएंगे।”

जल संसाधन मंत्री गुलाबराव पाटिल ने भी यही उम्मीद जताई है। ये बातें महायुति लीडरशिप की तरफ से सीएम बदलने की फॉर्मल मांग नहीं हैं। लेकिन इनसे यह साफ हो जाता है कि शिवसेना सरकार में अपनी मौजूदा जगह को अपनी उम्मीदों की लिमिट नहीं मानती।

नासिक के एक पुराने शिव सैनिक अशोक धतिंगन कहते हैं, “शिंदे के लिए टॉप पोस्ट पर वापसी का पब्लिक प्रोजेक्शन उनकी लीडरशिप को पार्टी के लिए अच्छा है और उसके कार्यकर्ताओं को एक पॉलिटिकल मकसद देता है। यह इस बात का भी इशारा है कि सेना BJP के नंबरों पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी ताकत बनाना चाहती है।”

बीजेपी के लिए बार-बार दिए गए बयान इस बात की याद दिलाते हैं कि उसकी सहयोगी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में पावर में बड़े हिस्से के लिए मोलभाव करने की तैयारी कर रही है। हालांकि 2029 के चुनावों में राज्य को बनाए रखने के लिए बीजेपी की राजनीतिक गणना में शिवसेना अभी भी एक महत्वपूर्ण घटक है।

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मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल के जारी एक ऑडियो क्लिप को लेकर महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुक्रवार को ऑडियो के फोरेंसिक जांच का आदेश दिया। वहीं, सहयोगी शिवसेना के एक नेता ने कुछ बीजेपी नेताओं पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कमजोर करने और उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया। जवाब में बीजेपी ने कहा कि वह अपने सहयोगी के सदस्यों से ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। पढ़ें पूरी खबर