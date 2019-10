Maharashtra Election 2019: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना ने आज आधिकारिक रुप से सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। बंटवारे के तहत भाजपा 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं शिवसेना के हिस्से में 124 सीटें आयी हैं। बाकी 14 सीटें अन्य सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं। शिवसेना को 124 विधानसभा सीटों के साथ ही 2 विधान परिषद की सीटें भी मिलेंगी। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से आदित्य ठाकरे को सीएम बनाए जाने की शिवसेना की मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि “राजनीति में पहले कदम का मतलब यह नहीं होता कि आप इस राज्य के सीएम बन जाएं। वह अभी राजनीति में आए ही हैं और यह उनकी शुरुआत है।” माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद शिवसेना और भाजपा के बीच सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान थम गई है।

बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच बीते दिनों सीएम पद के लिए काफी अटकलें और बयानबाजी चल रहीं थी। शिवसेना की तरफ से युवा आदित्य ठाकरे को सीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा था। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान आदित्य ठाकरे के सीएम बनने का दावा किया था। वहीं भाजपा द्वारा देवेंद्र फडनवीस के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरने की बात कही जा रही थी।

Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray on ‘Aditya Thackeray for CM demands’: The first step in politics doesn’t mean that you have to become the Chief Minister of this state. He has just entered politics, this is just the beginning. pic.twitter.com/8xNqfEdDt4

— ANI (@ANI) October 4, 2019