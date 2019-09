महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 51 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बोकर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नितिन राउत नागपुर उत्तर और परिणीति शिंदे सोलापुर सेंट्रल से चुनाव मैदान में उतरेंगी।

इनके अलावा मालेगांव सेंट्रल से शेख आसिफ शेख राशिद, मीरा भयंदर से सैयद मुजफ्फर हुसैन और चांदीवली से मोहम्मद आरिफ नसीम खान को टिकट दिया गया है। चेंबूर से चंद्रकांत दामोदर हंदोरे, मुंबादेवी से अमीन अमिराली पटेल, धारावी-एससी से वर्षा एकनाथ गायकवाड़ को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थरोट संगमनेर से, अमित विलासराव देशमुख लातूर सिटी से चुनाव लड़ेंगे।

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतर रही है। गठबंधन के तहत राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और एनसीपी 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बाकी की 38 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं।

Ashok Chavan to contest from Boker, Nitin Raut to contest from Nagpur North and Pariniti Shinde to contest from Solapur Central. #MaharashtraElections2019 https://t.co/iPCV9B1cDF

