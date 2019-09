शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने रविवार को पार्टी के 10 उम्मीदवारों को AB फॉर्म जारी कर दिए। बता दें कि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को एबी फॉर्म जारी किए जाते हैं। गौरतलब है कि अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों का आधिकारिक रुप से बंटवारा नहीं हुआ है।

भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट फाइनल हो सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सीट बंटवारे के बारे में कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

शिवसेना ने जिन नेताओं को एबी फॉर्म दिया है उनमें औरंगाबाद पश्चिम सीट के मौजूदा विधायक संजय सिरसत, कोल्हापुर उत्तर से मौजूदा विधायक राजेश क्षीरसागर, सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर, कागल से संजय घाडगे, चांदगड से संग्राम कुपेकर, कारवीर से चंद्रप्रदीप नारके, हतकंगाले से सुजीत मिनेचकर, साहुवाड़ी से सत्यजीत पाटिल, राधागढ़ी से प्रकाश आबितकर और शीरुल से उल्हास पाटिल का नाम शामिल है।

