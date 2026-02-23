Maharashtra Politics: महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इस दौरान विधानसभा में डिप्टी एकनाथ शिंदे ने विमान हादसे में जा गंवाने वाले डिप्टी सीएम अजित पवार को याद किया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में दिवंगत नेता अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, जिसमें अजित पवार ने मजाकिया अंदाज से सभी को लोट-पोट कर दिया था।
महाराष्ट्र विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “अजीत दादा के निधन से सभी गहरे दुखी हैं। मैं सुनेत्रा ताई, पार्थ और जय के दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरह की दुर्घटना में अपने दो बच्चों को खोया है। दादा मुझसे उम्र में बड़े थे – मैंने अपने बड़े भाई को खोया है। आज भी मुझे उनकी ‘एकनाथराव’ की आवाज़ सुनाई देती है। दादा ने 11 बार राज्य का बजट पेश किया। वे एक रिकॉर्ड बनाने के करीब थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।”
शेयर किए पुराने अनुभव
एकनाथ शिंदे ने कहा, “दादा और मैंने साथ काम किया। मैंने महा अघाड़ी सरकार में भी काम किया था। उस समय कई प्रस्ताव अटक जाते थे, लेकिन दादा मामलों का गहन अध्ययन करते, अधिकारियों को विश्वास में लेते और फिर काम पूरा करवाने के लिए कड़े निर्देश जारी करते।”
याद की खास प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र विधानसभा में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “2024 में जब सरकार गठन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब हमने कहा था कि यह शाम तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन मीडिया इंतजार करने को तैयार नहीं था। अचानक अजीत दादा ने कहा, ‘मुझे एकनाथराव के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहा हूं,’ और सब लोग हंस पड़े। मुख्यमंत्री के पदभार संभालने के बाद हमें ‘लड़की बहन योजना’ शुरू करनी पड़ी। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की और राज्य के वित्तीय संतुलन को बिगाड़े बिना योजना को ठीक से लागू किया।
हमारे लिए मजबूत सहारा
एकनाथ शिंदे ने कहा, “दादा हमारे लिए एक मजबूत सहारा थे, लेकिन अब हमने वह सहारा खो दिया है। वे हमेशा विधानसभा सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। कई लोग उनसे आशंकित रहते थे। आज उनकी कमी बहुत खल रही है। जब हम परियोजनाओं का निरीक्षण करने जाते थे, तो जरूरत पड़ने पर वे अधिकारियों को खुलेआम फटकार लगाते थे। अगर काम करना होता था, तो उसे तुरंत करना होता था; अगर संभव नहीं होता था, तो वे स्पष्ट रूप से कह देते थे। और अगर कुछ गलत होता था, तो वे लोगों को फटकार लगाने में जरा भी संकोच नहीं करते थे।’
केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री और पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) नेता अजित पवार की जान लेने वाले विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी को या उससे पहले जारी की जाएगी। पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को बारामाती हवाई अड्डे के निकट एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। पढ़िए पूरी खबर…