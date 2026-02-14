महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार यह पद संभाल रही हैं। सुनेत्रा पवार एनसीपी की अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। ऐसे में उनके लिए चुनौतियां काफी अधिक हैं। सरकारी मोर्चे पर सुनेत्रा की चुनौतियां अभी शुरू ही हुई हैं। वह अभी भी अपने प्रशासनिक कामों को समझने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच राज्य के फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्लर्क के कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस विभाग के प्रमुख एनसीपी के वरिष्ठ मंत्री नरहरि ज़िरवाल हैं।

भ्रष्टाचार मामले में क्लर्क गिरफ्तार

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा और क्लर्क को गिरफ्तार किया और ऑफिस सील कर दिया। इस कार्रवाई पर नरहरि ज़िरवाल ने कहा है, “मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर कोई लिंक पता चलता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।” इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने प्रशासन में ज़्यादा जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने का मिशन शुरू किया है। ऐसे में ये घटना राज्य सरकार के हेडक्वार्टर और मंत्रालय में करप्शन के ऐसे मामलों ने BJP की महायुति को शर्मिंदा कर दिया है।

वहीं अब सरकार में सुनेत्रा की भूमिका और एनसीपी के मंत्रियों और सांसदों को उनके निर्देशों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हालांकि करप्शन का यह मामला उस मंत्री या एनसीपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। महायुति के एक वरिष्ठ मंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हालांकि ऐसे मामलों के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। यहां, व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया है। काम करवाने के लिए पैसे का लेन-देन हमारी सरकार के सभी डिपार्टमेंट और ऑर्गनाइज़ेशन में गहराई से जुड़ा हुआ है।” मंत्री ने कहा कि इससे असरदार तरीके से निपटने के लिए पॉलिटिकल विल और पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होगी।

पहले भी विवादों में रही है एनसीपी

हालांकि एनसीपी पहले भी विवादों में रही है। पिछले साल अजित पवार ने अपनी पार्टी के दो मंत्रियों को निकाल दिया था। धनंजय मुंडे को बीड सरपंच मर्डर केस में हटाया गया था और माणिकराव कोकाटे को 1995 के हाउसिंग स्कैम केस में कोर्ट द्वारा उनकी सज़ा बरकरार रखने के बाद हटा दिया गया था।

धनंजय मुंडे के एक करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड, मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपी हैं। वहीं माणिकराव कोकाटे की भी आलोचना हुई थी जब राज्य विधानसभा में उनका रमी खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। मौजूदा भ्रष्टाचार मामले में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के एक क्लर्क पर एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

हालांकि धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे को उनके झगड़े बढ़ने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के मंत्रियों से जुड़े कथित तौर पर अलग-अलग मामलों में ऐसी कार्रवाई नहीं देखी गई।

BJP का क्या कहना?

BJP के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, “सीएम देवेंद्र फड़नवीस सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे दोनों से अच्छे गवर्नेंस पर ठीक से सलाह करने के बाद मिलकर फैसला लेंगे। बजट सेशन के बाद आने वाले महीनों में, खराब परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को हटाने के लिए फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।” महाराष्ट्र का बजट सेशन 23 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा। महायुति के लिए यह बहुत जरूरी होने वाला है।

हालांकि सुनेत्रा पवार के लिए ये शुरुआती दिन हैं, जिनके पास अपने पति जैसा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव नहीं है। लेकिन अंदर के लोगों का कहना है कि वह शांत हैं और आगे बढ़कर लीड करने के लिए कमिटेड हैं। बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी ने कहा, “उन्होंने जो मज़बूती दिखाई है, उसने सरकार के अंदर और बाहर कई लोगों को हैरान कर दिया है।”

अजित पवार की मौत के बाद उत्तराधिकार को लेकर सवालों के बीच सुनेत्रा ने खुद को लड़ाई में भी पाया। NCP और NCP (SP) गुटों के बीच तीखी बहस हुई। एनसीपी द्वारा अभी तक नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं करने को लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा, “सुनेत्रा पवार एनसीपी प्रमुख के लिए अकेली कैंडिडेट हैं। इस पर पूरी तरह से आम सहमति है। यह दो हफ़्ते के अंदर हो जाएगा।”

मर्जर पर शरद गुट का जोर

हालांकि NCP(SP) के नेता दोनों गुटों के बीच मर्जर के प्रस्ताव पर अड़े हुए हैं। यह प्रोसेस अजित पवार की सहमति पर फोकस था लेकिन एनसीपी नेताओं ने इसे खारिज नहीं किया है। NCP(SP) नेता शशिकांत शिंदे ने कहा, “अजित पवार मर्ज हुए गुटों को लीड करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कोर्स करेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया था।”

एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान

हालांकि एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि पार्टी को NCP(SP) से कभी कोई मर्जर का प्रस्ताव नहीं मिला। उन्होंने कहा, “अजित पवार ने फायदे और नुकसान देखने के बाद BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया था, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार में रहकर विकास मुमकिन है।” मर्जर को लेकर एनसीपी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, “NCP-NCP(SP) मर्जर तुरंत होने की उम्मीद नहीं है। इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।”

बीजेपी ने अपने नेताओं को क्या मैसेज दिया?

वहीं इस बीच राज्य बीजेपी नेतृत्व ने अपने विधायकों और लोकल नेताओं से सावधानी बरतने और मर्जर की पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा है। बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज नवनाथ बान ने कहा, “डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार एनसीपी को लीड करने में काबिल हैं। बीजेपी का मानना है कि वह काबिल हैं और मर्जर पर फैसला लेने का पूरा हक उनके पास है। BJP सुनेत्रा की लीडरशिप वाली एनसीपी के साथ खड़ी रहेगी।”

शिवसेना (UBT) लीडर संजय राउत ने पहले BJP की बुराई करते हुए आरोप लगाया था कि BJP धीरे-धीरे अलायंस पार्टनर्स का इस्तेमाल करेगी और उन्हें फेंक देगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी को देवेंद्र फड़नवीस नहीं अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं।” पढ़ें ग्रामीण महाराष्ट्र में बढ़ी बीजेपी की पैठ

