महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को भगवद् गीता बांटने पर समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अबू असीम आजमी भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गीता क्यों बांटी गई। कुरान और बाइबल भी बांटी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर किया जा रहा है।

गुरुवार (12 जुलाई) को वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, “ज्वॉइंट डायरेक्टर ने सर्कुलर निकाला है। ए और ए प्लस स्कूलों में सिर्फ गीता को ही क्यों बांटा जा रहा है? कुरान और बाइबल भी बांट दो। दूसरे धर्म की सब किताबें भी बांट दो। जिसको जो पढ़ना होगा, वह पढ़ेगा। मुझे इसे दिक्कत नहीं है, मगर आप उन बच्चों को ये सब सामग्री देकर धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। 2019 की तैयारी कर रहे हैं।”

आजमी आगे बोले, “मैं उस सर्कुलर की निंदा करता हूं। मैंने इसे जारी करने वाले ज्वॉइंट डायरेक्टर को हटाने की मांग की है। वह इसी के साथ माफी भी मांगे।” देखें आखिर क्या बोले सपा नेता-

Abu Azmi, Leader, SP alleges a circular was taken out to distribute these copies of Bhagwad Gita from joint director office, says ‘they are misguiding the students for politics’ pic.twitter.com/vaokuTSd7I

