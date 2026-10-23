मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल के जारी एक ऑडियो क्लिप को लेकर महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुक्रवार को ऑडियो के फोरेंसिक जांच का आदेश दिया। वहीं, सहयोगी शिवसेना के एक नेता ने कुछ बीजेपी नेताओं पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कमजोर करने और उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया। जवाब में बीजेपी ने कहा कि वह अपने सहयोगी के सदस्यों से ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगी।

गुरुवार को मनोज जरांगे पाटिल ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले उनके असर का मुकाबला करने की कोशिशों के बारे में बीजेपी पदाधिकारियों के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप चलाया, जिसमें कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे (एकनाथ शिंदे के बेटे) के ज़रिए उन्हें कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये दिए जाने का ज़िक्र भी था। शिवसेना ने आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि बीजेपी ने क्लिप के असली होने पर शक जताया है।

फड़नवीस ने क्या कहा?

देवेंद्र फड़नवीस ने नागपुर में पत्रकारों से कहा, “मैंने उस ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक जांच का ऑर्डर दिया है जो पब्लिक में आई है। मामले की पूरी जांच की जाएगी ताकि यह पक्का हो सके। मनोज जरांगे पाटिल ने भी जांच की मांग की है। शिवसेना के नेताओं और मंत्रियों ने मुझसे मुलाकात की और पूरी जांच की मांग की। सवाल यह है कि ढाई साल बाद ऐसी ऑडियो क्लिप क्यों सामने आई है। इसका मकसद क्या था और वे किसे टारगेट कर रहे हैं?”

इससे पहले शिवसेना नेता रामदास कदम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इसका दोष BJP पर मढ़ा। रामदास कदम ने कहा, “क्या ऐसा है कि BJP में कुछ लोग शिंदे की लोकप्रियता बढ़ने पर उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी में कौन लोग एकनाथ शिंदे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी को जवाब देना होगा कि पार्टी के अंदर कौन उसके अपने गठबंधन सहयोगी के खिलाफ काम कर रहा है।”

शिवसेना नेता ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना

रामदास कदम ने प्रेस को मनोज जरांगे पाटिल और बीजेपी विधायक प्रसाद लाड की खाना खाते और पब्लिक मीटिंग की तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल की बीजेपी से जुड़ाव पर सवाल उठाया। रामदास कदम ने आरोप लगाया कि ऐसी ही एक पब्लिक मीटिंग में मनोज जरांगे पाटिल ने प्रसाद लाड की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे की बुराई की थी। रामदास कदम ने अपने आरोपों के सिलसिले में बीजेपी एमएलसी प्रवीण दारकेकर का भी नाम लिया और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और RSS प्रमुख मोहन भागवत को जांच के लिए लिखा था।

मामले को गंभीर बताते हुए, शिवसेना नेता और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यह क्लिप मराठा समुदाय के अंदर झगड़ा पैदा करने की कोशिश लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत में सुने गए लोग बीजेपी से जुड़े थे और रिकॉर्डिंग की सच्चाई का पता लगाने के लिए उनके वॉयस सैंपल की फोरेंसिक लैब से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कोल्हापुर में पत्रकारों से कहा कि यह क्लिप शिंदे को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा थी क्योंकि उन्होंने मराठा समुदाय के आंदोलन को असरदार तरीके से संभाला था और लगातार समुदाय के न्याय के मुद्दे का समर्थन किया था।

बीजेपी का पलटवार

प्रवीण दारकर ने कहा, “अगर रामदास कदम BJP पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह गुस्से में बोल सकते हैं, लेकिन हमें भी जवाब देना आता है। उन्हें समझना चाहिए कि वह सरकार और महायुति का हिस्सा हैं। अपने मुख्य सहयोगी पर हमला करते हुए गठबंधन में बने रहना महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से सही नहीं है। हम सहयोगी के तौर पर साथ में सत्ता में हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे को क्यों खत्म करना चाहेगी? जब वह मुख्यमंत्री बने तो BJP ने उनका साथ दिया था। अगर हम उन्हें कमज़ोर करना चाहते, तो हमने तब शुरू कर दिया होता। अगर आप BJP पर साज़िश करने का आरोप लगाते हैं और उसे कटघरे में खड़ा करते हैं, तो हम चुप नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ज़ोर से बोलने और BJP पर हमला करने से हम बस सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप गलत हैं।”

प्रवीण दारकर ने कहा, “अगर कोई मतभेद या शक है, तो सीनियर नेता मिलकर उन्हें सुलझा सकते हैं। मीडिया के ज़रिए आरोप लगाने से अलायंस मज़बूत होने के बजाय तनाव पैदा होता है।” बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने भी कदम पर पलटवार किया और उन्हें ऐसे बयान देने से सावधान किया जिससे महायुति में दरार पैदा हो सकती है। उन्होंने शिवसेना नेता से कहा कि ऐसे कमेंट करने से पहले वे अपनी पार्टी और बीजेपी दोनों के सीनियर नेताओं से सलाह लें।

मनोज जरांगे पाटिल ने शिंदे पर लगाए आरोप

मनोज जरांगे पाटिल ने भी रामदास कदम पर निशाना साधा और शिवसेना नेता से पूछा कि उन्हें टेलीविज़न पर रिकॉर्डिंग चलने से पहले उसकी तारीख और समय कैसे पता था। उन्होंने कहा, “मैं उनकी उम्र का सम्मान करते हुए चुप रहा, लेकिन रामदास कदम को मुझ पर पर्सनल आरोप लगाना बंद करना चाहिए।”

20 अक्टूबर को बीड ज़िले के नारायणगढ़ में अपनी दशहरा रैली में मनोज पाटिल ने एकनाथ शिंदे पर BJP से 500 करोड़ रुपये लेकर 2024 के राज्य चुनावों से पहले श्रीकांत के ज़रिए उन्हें देने का आरोप लगाया। एक्टिविस्ट ने दावा किया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह मराठा वोटों पर असर डाल सकें, जिसका एक बड़ा हिस्सा कुछ महीने पहले संसदीय चुनावों में विपक्ष की तरफ चला गया था।

शिंदे ने आरोपों से किया इनकार

शिंदे ने आरोप से इनकार किया और मनोज जरांगे पाटिल को सबूत देने की चुनौती दी। 22 अक्टूबर को मनोज जरांगे पाटिल ने ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसकी असलियत (जिसमें बोलने वालों की पहचान भी शामिल है) की अलग से पुष्टि नहीं हुई है।

हालांकि बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस झगड़े का लंबे समय तक असर नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पार्टी की इमेज खराब हो सकती है और जैसा कि रामदास कदम की बातों से पता चलता है, शिवसेना के साथ फूट पड़ सकती है। राज्य बीजेपी और शिंदे के बीच कई बार कहासुनी हुई है,

एक बीजेपी नेता ने कहा, “अगर हम मान भी लें कि ऑडियो क्लिप में तीनों किरदार कथित तौर पर BJP से हैं, तो भी उनमें से किसी का भी फैसला लेने का कोई रोल नहीं है। उनमें से कोई भी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है, जो राज्य यूनिट में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। फिर भी, चाहे यह ऑडियो AI से बना हो या नहीं, पब्लिक में ऐसी बातें पार्टी की इमेज खराब करती हैं।”

एक और बीजेपी नेता ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल ने ऑडियो क्लिप जारी करके शायद खुद ही गोल कर लिया है। नेता ने कहा, “ऐसी ऑडियो क्लिप पब्लिक करके मनोज जारंगे पाटिल ने इस बात को हवा दी है कि उन्होंने शायद पैसे के चक्कर में आंदोलन वापस ले लिया।”

मनोज जरांगे ने क्या कहा?

हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए। इस विवाद ने विपक्ष को महायुति गठबंधन पर निशाना साधने के लिए तैयार हथियार भी दे दिए हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, “पहले उन्होंने (सत्तारूढ़ गठबंधन) पार्टियों को तोड़ने और MLA खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया था। अब, इसका इस्तेमाल मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ किया गया।”

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कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल ने कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। सतेज पाटिल को प्यार से “बंटी पाटिल” भी लोग कहते हैं। पाटिल इस जीत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इस दूध संघ को उसके मशहूर ब्रांड नाम “गोकुल” से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दूध संघ है। पढ़ें पूरी खबर