मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने रविवार को दावा किया कि उनके द्वारा जारी किए गए ‘500 करोड़ रुपये’ के ऑडियो क्लिप को फर्जी साबित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत का इस ऑडियो क्लिप से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने आरोप लगाया है कि इस क्लिप की साजिश में संजय राउत का हाथ है।

हालांकि, राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने इस आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने यह ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें कथित तौर पर भाजपा पदाधिकारियों के बीच बातचीत है। बातचीत में मनोज पाटिल को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिए 500 करोड़ रुपये दिए जाने की बात कही गई है।

मनोज जरांगे ने लगाया आरोप

मनोज जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया कि मराठा आरक्षण आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचने वाले लोग ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद हैरान हैं और अब इसे AI की मदद से तैयार किया गया बताकर फर्जी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने अंकुशनगर में प्रेस से जोर देकर कहा कि वायरल ऑडियो क्लिप असली है। उन्होंने आरोप लगाया, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिकॉर्डिंग की गहन जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें इसकी फॉरेंसिक जांच भी शामिल है। यदि मुख्यमंत्री सच्चाई सामने लाने में नाकाम रहते हैं, तो इससे साजिश में उनकी खुद की संलिप्तता पर सवाल उठेंगे।”

‘साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब करूंगा’

मनोज जरांगे पाटिल ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि ऑडियो क्लिप को लेकर सवालों का सामना कर रहे लोग खुद को बचाने के लिए आनन-फानन में दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे से आंदोलन को पटरी से उतारने और उन्हें बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मनोज जरांगे ने कहा कि वह कथित साजिश में शामिल लोगों को मराठा समुदाय और महाराष्ट्र की जनता के सामने सबूतों के साथ बेनकाब करेंगे।

एक सवाल के जवाब में मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, “संजय राउत का ऑडियो क्लिप से कोई संबंध नहीं है। सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल क्लिप की सच्चाई सामने लाने के बजाय एक-दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।”

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मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल के जारी एक ऑडियो क्लिप को लेकर महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुक्रवार को ऑडियो के फोरेंसिक जांच का आदेश दिया। वहीं, सहयोगी शिवसेना के एक नेता ने कुछ बीजेपी नेताओं पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कमजोर करने और उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया। जवाब में बीजेपी ने कहा कि वह अपने सहयोगी के सदस्यों से ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। पढ़ें पूरी खबर