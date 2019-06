महाराष्ट्र के पुणे शहर में शनिवार (29 जून, 2019) को बड़ा हादसा हो गया। बारिश के चलते कोंढवा क्षेत्र स्थित सोसायटी की दीवार गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर आनन-फानन मौके पर रेस्क्यू टीम के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।

टीवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। दरअसल, सोसायटी की दीवार मजदूरों के शेड के ऊपर गिरी थी।

Pune: 14 people have died in Kondhwa wall collapse incident. Rescue operations are underway. #Maharashtra pic.twitter.com/5XdHinkjCu

— ANI (@ANI) June 29, 2019