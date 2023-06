Maharashtra: फार्मा कंपनी में लगी आग, एक की मौत- 5 घायल

फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया और डेढ़ घंटे में इस पर काबू पा लिया गया।

फार्मा कंपनी में आग (Source- ANI)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शनिवार को एक फार्मा कंपनी में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अंबरनाथ की फार्मा कंपनी में आग लगने से एक कर्मचारी की मौत अधिकारी ने कहा कि शनिवार दोपहर ठाणे के अंबरनाथ शहर में एक फार्मा कंपनी में आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान सूर्यकांत जिमत के रूप में हुई है। ठाणे नगर निगम ने कहा कि आग ब्लू जेट हेल्थकेयर कंपनी के एक रासायनिक खंड में विस्फोट के बाद लगी और प्लांट के अन्य हिस्सों में फैल गई। घटना शनिवार दोपहर एएमपी गेट के पास एमआईडीसी यूनिट 2 में ब्लू जेट हेल्थकेयर के नाइट्रेशन प्लांट में हुई। आग नाइट्रिक एसिड के एक टैंकर के पास लगी अधिकारी ने बताया कि अंबरनाथ एमआईडीसी में शाम करीब चार बजे आग नाइट्रिक एसिड के एक टैंकर के पास लगी। ठाणे नगर निकाय के आपदा नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया, “एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान सूर्यकांत जिमत के रूप में की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आग में झुलसे 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।” आग बुझाने में लगे डेढ़ घंटे अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया और डेढ़ घंटे में इस पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इससे पहले, अधिकारी ने बताया था कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। Also Read पिता ने चुराई कार तो पुलिस ने गोलियों से भूनकर ले ली 9 साल के बच्चे की जान, क्या है पूरा मामला कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, 53 साल पुरानी ब्लू जेट हेल्थकेयर कंपनी एक्स-रे और एमआरआई प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट बनाती है। कंपनी की शाहद, महाड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अंबरनाथ इंडस्ट्रियल एरिया में दो यूनिट हैं।

