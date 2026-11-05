महादेव बेटिंग ऐप केस के कथित किंगपिन सौरभ चंद्राकर की सीबीआई ने कस्टडी मांगी है। CBI ने कोर्ट से कहा कि उन्हें उन सरकारी कर्मचारियों की पहचान करनी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बेटिंग ऐप चलाने के लिए उससे और दूसरों से प्रोटेक्शन मनी ली थी। एजेंसी ने रायपुर की स्पेशल CBI कोर्ट को बताया कि सौरभ चंद्राकर और दूसरे आरोपियों ने छत्तीसगढ़ में पुलिस और नेताओं समेत सरकारी अधिकारियों को ‘प्रोटेक्शन मनी’ देने के लिए हवाला रूट का इस्तेमाल किया था।

सौरभ चंद्राकर को बुधवार को भारी सिक्योरिटी के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां कुछ घंटों तक बहस चली। उसकी 10 दिन की रिमांड मांगते हुए CBI के वकील ने आरोप लगाया कि सौरभ चंद्राकर, सह-आरोपी रवि उप्पल, शुभम सोनी और दूसरों के साथ मिलकर 2020 से ऐप के जरिए हर महीने 450 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। वकील ने आगे कहा कि लगभग 70 से 80% पैसा वे अपने पास रखते हैं, बाकी पैनल ऑपरेटरों को दिया जाता है।

CBI ने कोर्ट में क्या कहा?

वकील ने कहा कि पैनल ऑपरेटरों को असली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके धोखे से खोले गए कई बैंक अकाउंट दिए गए थे। आरोपों के मुताबिक इन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल बेटिंग ऐप का पैसा इकट्ठा करने और उसे UAE में रहने वाले सौरभ चंद्राकर समेत प्रमोटरों को भेजने के लिए किया गया। वकील ने कहा कि सौरभ चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में युवाओं को दुबई ले जाने में भी भूमिका निभाई, जहां उन्होंने सिंडिकेट में उसकी मदद की।

सीबीआई के वकील ने बहस के दौरान आरोप लगाया कि सौरभ चंद्राकर और दूसरों ने छत्तीसगढ़ में अपने पैनल ऑपरेटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए प्रोटेक्शन मनी का भुगतान किया। एक पैनल को गैर-कानूनी गैंबलिंग ऐप के लिए एक ऑनलाइन दुकान कहा जा सकता है।

यह प्रोटेक्शन मनी हवाला चैनलों के ज़रिए पुलिस अधिकारियों को भेजी गई, जिन्होंने इसे आगे दूसरे कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को बांटा। ऐसे कई अधिकारियों और राजनेताओं ने इस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया है। CBI के वकील ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के उन सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने की ज़रूरत है जिन्होंने राज्य में सिंडिकेट को काम करने देने के लिए प्रोटेक्शन मनी ली थी। बहस खत्म होने के बाद सौरभ चंद्राकर को आठ दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया गया। इसके बाद CBI सौरभ चंद्राकर को वापस दिल्ली ले गई।

सौरभ चंद्राकर के वकील ने क्या कहा?

सौरभ चंद्राकर के वकील तुषार गिरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने प्रत्यर्पण कानून के तहत कानूनी आपत्ति उठाई है, जो किसी व्यक्ति को जिन अपराधों के लिए एक्सट्रैडाइट किया गया था, उनके अलावा दूसरे अपराधों के लिए मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है। सौरभ चंद्राकर को CBI केस में नहीं, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) केस में एक्सट्रैडाइट किया गया था। इस खासियत के सिद्धांत को जानते हुए CBI ने एक अलग एक्सट्रैडिशन एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन कोई प्रत्यर्पण ऑर्डर जारी नहीं किया गया। हम सही समय पर यह आपत्ति उठाएंगे।”

आरोपों का जवाब देते हुए तुषार गिरी ने कहा, “बेटिंग ऐप्स दुनिया के कई हिस्सों में लीगल हैं, हालांकि भारत में नहीं। कई बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी, जिनके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर जैसे आम बैकग्राउंड से नहीं थे, इतने प्रभावशाली हो गए थे कि इंडियन क्रिकेट टीम भी उनके लोगो लगाती थी। शायद सौरभ चंद्राकर को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वह छत्तीसगढ़ जैसी छोटी जगह से आते हैं।”

इस मामले में इंडियन पीनल कोड (IPC), छत्तीसगढ़ गैंबलिंग (प्रोहिबिशन) एक्ट, 2022, और पब्लिक गैंबलिंग (मध्य प्रदेश अमेंडमेंट) एक्ट, 1976 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और करप्शन के लिए FIR दर्ज की गई है।

यह भी पढ़ें- महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में को-फाउंडर रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के बाद मिली सफलता

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के को-फाउंडर और करोड़ों के गैर-कानूनी बेटिंग सिंडिकेट के मुख्य आरोपी रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इसे एक हफ़्ते के अंदर इस मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पढ़ें पूरी खबर