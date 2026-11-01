सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 6,000 करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर लिया है। ओमान में खास तौर पर भेजी गई एक टीम सौरभ चंद्राकर को वापस भारत ले आई। अब उसे रायपुर में CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “CBI ने दूसरी सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर महादेव ऐप के गैर-कानूनी बेटिंग सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का ओमान सल्तनत से प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक करवा लिया है। ओमान में खास तौर पर भेजी गई CBI टीम उसे वापस भारत ले आई है। अब उसे रायपुर में CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।”

UAE में भी पकड़ा गया था सौरभ

यह घटनाक्रम भारतीय एजेंसियों द्वारा मामले में जांच का सामना करने के लिए सौरभ चंद्राकर को वापस लाने की कई कोशिशों के बाद हुआ है। इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने अक्टूबर 2024 में सौरभ चंद्राकर को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था और उसे हाउस अरेस्ट कर लिया था। भारत ने उसी महीने उसके लिए प्रत्यर्पण आग्रह भेजा था। हालांकि रिक्वेस्ट पर काम नहीं हुआ।

30 साल का है सौरभ

सौरभ चंद्राकर 30 साल का है। उसने 2018 में अपने एसोसिएट और को-फाउंडर रवि उप्पल के साथ महादेव बेटिंग नेटवर्क शुरू किया था। दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि बेटिंग के बिजनेस में आने से पहले सौरभ चंद्राकर जूस की दुकान चलाता है।

दोनों 2019 के आसपास दुबई चले गए और कथित तौर पर एक इंटरनेशनल ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क बनाया, जिसकी पहुंच भारत में लाखों यूजर्स तक थी। जांच करने वालों ने आरोप लगाया है कि सिंडिकेट कई वेबसाइट और एप्लिकेशन के जरिए काम करता रहा, जबकि इसके प्रमोटर देश से बाहर रहे। सौरभ चंद्राकर के कथित एसोसिएट और बेटिंग नेटवर्क के को-फाउंडर रवि उप्पल UAE से गायब हो गया था, जब खाड़ी देश में अधिकारियों ने उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई बंद करने का फैसला किया।

कैसे काम करता था नेटवर्क?

जांच करने वालों के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बुक पूरे भारत में बेटिंग पैनल और ब्रांच के एक फ्रेंचाइजी-बेस्ड नेटवर्क के जरिए काम करता था। कहा जाता है कि यह प्लेटफॉर्म क्रिकेट और दूसरे खेलों, पोकर, कार्ड गेम्स और दूसरे ऑनलाइन गेम्स पर बेटिंग कराता था। यह सिंडिकेट टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेजर247 जैसे कई प्लेटफॉर्म और डोमेन नेम के ज़रिए काम करता था। बेटिंग पैनल चलाने, यूज़र्स को एनरोल करने और बेटिंग ऑपरेशन्स को मैनेज करने के लिए लोकल लोगों को हायर किया गया था।

CBI की जांच में पाया गया है कि नेटवर्क ने इन ऑपरेशन्स के ज़रिए गैर-कानूनी मुनाफ़ा कमाया, जिसे विदेश में ट्रांसफर करने से पहले कथित तौर पर कई म्यूल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भेजा गया था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि कमाई का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिया गया था।

ED ने इस मामले में कथित तौर पर जुर्म की कमाई का अंदाज़ा लगभग ₹6,000 करोड़ लगाया है। यह मामला 2023 में उस साल फरवरी में दुबई में सौरभ चंद्राकर की शानदार शादी के बाद सुर्खियों में आया था।

शादी के सेलिब्रेशन से शुरू हुई जांच

ED के मुताबिक, शादी के सेलिब्रेशन पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों और मेहमानों को भारत से UAE ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए थे और कई सेलिब्रिटीज़ को इवेंट में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए गए थे।

शादी के बाद प्रमोटर्स की दौलत और उनके विदेश में लाइफस्टाइल के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड के कथित सोर्स की जांच शुरू हो गई। इसके बाद ED ने सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उसके साथियों से जुड़ी प्रॉपर्टी और दूसरे एसेट्स को अटैच और सीज़ कर दिया। मार्च 2026 में, एजेंसी ने लगभग 1,700 करोड़ रुपये के एसेट्स अटैच किए, जिसमें दुबई में लग्ज़री विला और हाई-एंड अपार्टमेंट शामिल थे, जिनमें बुर्ज खलीफ़ा की प्रॉपर्टी भी शामिल थीं।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ऐप के मुख्य प्रवर्तकों में से एक सौरभ चंद्राकर सहित अन्य आरोपियों की लगभग 92 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। पढ़ें पूरी खबर