महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के को-फाउंडर और करोड़ों के गैर-कानूनी बेटिंग सिंडिकेट के मुख्य आरोपी रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इसे एक हफ़्ते के अंदर इस मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यह गिरफ्तारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसके बिजनेस पार्टनर और सिंडिकेट के दूसरे कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण दिलाने के कुछ दिनों बाद हुई है।

भारतीय एजेंसियों को रवि उप्पल के पकड़े जाने के बारे में पता चला है। हालांकि UAE ने अभी तक भारत के साथ कोई अधिकारिक बातचीत शेयर नहीं की है। अधिकारियों ने कहा कि वे सही चैनलों के जरिए और जानकारी इकट्ठा करने और उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं।

‘हम UAE से प्रत्यर्पण कराने की कोशिश करेंगे’

भारत सरकार के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “हमें भरोसेमंद सोर्स से पता चला है कि रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह एक बड़ी कामयाबी है। हम उसे जल्द से जल्द UAE से प्रत्यर्पण कराने की कोशिश करेंगे।”

छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला रवि उप्पल दुबई से भी काम करता था। अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उसी साल दिसंबर में दुबई के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया था। हालांकि उसे 45 दिनों के अंदर रिहा कर दिया गया, जबकि ED ने जनवरी 2024 में UAE को प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट भेजी थी।

रवि उप्पल UAE से भाग गया था और वह हाल ही में UAE लौटा है। नाम न बताने की शर्त पर एक ED अधिकारी के मुताबिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दोनों के पास वानुआटू के पासपोर्ट हैं, जो उन्होंने भारत से भागने के बाद हासिल किए थे।

रवि उप्पल की गिरफ़्तारी बड़ी सफलता

ED अधिकारी ने कहा, “रवि उप्पल पूरे महादेव बेटिंग गिरोह का एक अहम हिस्सा है। वह सैकड़ों करोड़ रुपये के हवाला डिलीवरी को संभालता था और छत्तीसगढ़ में नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स से संपर्क करने के लिए मुख्य संपर्क बिंदु भी था। उससे पूछताछ पैसे के लेन-देन का पता लगाने और गैर-कानूनी कमाई के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए बहुत ज़रूरी होगी।”

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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 6,000 करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर लिया है। ओमान में खास तौर पर भेजी गई एक टीम सौरभ चंद्राकर को वापस भारत ले आई। पढ़ें पूरी खबर