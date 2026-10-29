महाराष्ट्र विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो, भाजपा का एक, कांग्रेस का एक और शिवसेना शिंदे गुट का एक उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की तीनों सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिली। इस जीत से ऐसा लगता है कि स्नातक मतदाताओं ने महायुति को पूरी तरह नकार दिया है।

पांचों निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना लगभग 36 घंटे तक चली। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार पहली पसंद के वोटों के आधार पर जीत हासिल नहीं कर सके। इसलिए दूसरी और तीसरी पसंद के वोटों की भी गिनती करनी पड़ी। इसी वजह से मतपत्रों से हुए इस चुनाव की मतगणना में काफी समय लगा।

तीनों स्नातक सीटों पर महाविकास आघाड़ी की जीत

पुणे, नागपुर और औरंगाबाद की तीनों स्नातक सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विजयी हुए। पुणे और औरंगाबाद में शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार जीते।

नागपुर में मुकाबला काफी कड़ा रहा। यहां कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार नितेश कराले को दूसरी पसंद के वोटों की गिनती के बाद पीछे छोड़ दिया।

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से शरद पवार गुट की हर्षदा देशमुख-जाधव विजयी हुईं। वहीं, औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इसी गुट के प्रतापसिंह पाटील ने अच्छी बढ़त हासिल की। उनकी जीत लगभग तय मानी गई। पुणे और मराठवाड़ा के मतदाताओं ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया।

क्र. निर्वाचन क्षेत्र विजयी उम्मीदवार पार्टी 1 पुणे स्नातक हर्षदा देशमुख-जाधव राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) 2 नागपुर स्नातक अभिजीत वंजारी कांग्रेस 3 औरंगाबाद स्नातक प्रतापसिंह पाटील राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) 4 पुणे शिक्षक कौस्तुभ गावडे भाजपा 5 अमरावती शिक्षक किरण सरनाईक शिवसेना (शिंदे गुट)

पुणे में हर्षदा देशमुख-जाधव की जीत

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की हर्षदा देशमुख-जाधव को पहली पसंद के 1 लाख 12 हजार वोट मिले। वहीं, भाजपा की स्मिता जाधव को 1 लाख 2 हजार वोट मिले।

इस कड़े मुकाबले में हर्षदा देशमुख-जाधव शुरुआत से ही आगे थीं, लेकिन वे पहली पसंद के वोटों के आधार पर जीत हासिल नहीं कर सकीं।

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के अरुण लाड विधायक हैं। हर्षदा देशमुख-जाधव की जीत के साथ ही इस सीट पर शरद पवार गुट ने अपना कब्जा बरकरार रखा।

औरंगाबाद में प्रतापसिंह पाटील ने बाजी मारी

औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के प्रतापसिंह पाटील को 74 हजार वोट मिले। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के मौजूदा विधायक सतीश चव्हाण को 60 हजार वोट मिले। सतीश चव्हाण इस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीन बार चुने गए थे। हालांकि, चौथी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में महायुति को सफलता

पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के कौस्तुभ गावडे विजयी हुए। उन्हें 20,118 वोट मिले। शिवसेना शिंदे गुट के समर्थन वाले सचिन सानप को 13,642 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार दत्तात्रय सावंत को 10 हजार वोट, जबकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक जयंत आसगावकर को 8,600 वोट मिले।

इस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच मतभेद सामने आए थे। सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआत में सहमति नहीं बन पाई थी। शिवसेना शिंदे गुट ने मंगेश चिवटे को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन महायुति में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद उन्हें नाम वापस लेने के लिए कहा गया।

अमरावती में भाजपा ने अलग रुख अपनाया था। इसके बाद शिंदे गुट ने निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप को समर्थन देने की घोषणा की थी। कौस्तुभ गावडे कोल्हापुर की विवेकानंद शिक्षा संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की।

अमरावती में किरण सरनाईक फिर जीते

अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना शिंदे गुट के किरण सरनाईक ने कांग्रेस की अदिति पोहरे को हराया। सरनाईक मौजूदा विधायक हैं और उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की।

नागपुर में भाजपा को झटका, कांग्रेस ने RSS और फड़नवीस के गढ़ में MLC सीट जीती

देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र से एक सफलता हासिल हुई। यहां नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। इससे पहले उन्होंने 2020 में यह सीट जीती थी। पढ़ें पूरी खबर।