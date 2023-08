सीमा हैदर के भारत आने से बिगड़ गया माफिया अतीक और अशरफ की बीवियों का खेल, वकील की गिरफ्तारी से हुआ खुलासा

पाकिस्तानी सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत आने से दोनों देशों के बार्डर पर हर आने-जाने वाले की कड़ी निगरानी की जा रही है।

पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और वकील विजय मिश्रा। (फाइल फोटो)

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मर्डर के बाद दोनों की बीवियां फरार हैं। पुलिस लगातार उनके ठिकाने की तलाश कर रही है, लेकिन कोई पक्का सुराग लग नहीं पा रहा है। अतीक के दोनों बेटे जेल में हैं। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को लखनऊ से गिरफ्तार किया तो बड़ा और चौंकाने वाला नया खुलासा हुआ। नेपाली माफिया को बेचने की योजना थी अतीक की करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति पुलिस की पूछताछ में वकील विजय मिश्रा ने बताया कि अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और अशरफ की बीवी जैनब अतीक के बेटों अली और उमर को जेल से निकलवा कर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा करने की योजना बना रही हैं, लेकिन इसमें पैसों की कमी आड़े आ रही है। दोनों ने इस संकट को दूर करने के लिए अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों को बेचकर पैसे निकालने की योजना बनाईं। ये संपत्तियां प्रयागराज और लखनऊ में हैं और इनकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है। वकील विजय मिश्रा इस काम में उनका मददगार बन रहा था। यह योजना पूरी हो जाती, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आने से सारी योजना पर पानी फिर गया। लखनऊ में होने वाली थी अतीक-अशरफ की बीवियों की नेपाली माफिया के साथ मीटिंग दरअसल अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों को यहां का कोई भी बिल्डर खरीदने को तैयार नहीं था। वकील विजय मिश्रा ने काफी लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस बीच नेपाल में रह रहा उत्तर प्रदेश के एक माफिया से संपर्क करने पर वह इनको लेने को तैयार हो गया। सब कुछ तय प्लान के अनुसार चल रहा था। सारी बातचीत और कागजातों को दिखाने का काम व्हाट्सअप के जरिए हुआ था, लिहाजा माफिया इतनी बड़ी संपत्ति खरीदने से पहले एक बार फेस टू फेस बातचीत करना चाहता था। इसके लिए 26 जुलाई को लखनऊ में सभी लोगों के मिलने की योजना बनाई गई। Also Read UP STF ने मारे गए माफिया अतीक के वकील विजय मिश्रा को किया गिरफ्तार, शूटर को उमेश की लोकेशन देने का आरोप बस यहीं पर प्लान बिगड़ गया। नेपाल में रह रहे माफिया ने मेसेज किया कि वह 26 जुलाई को लखनऊ नहीं आ सकता है। वजह बनी पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर। दरअसल जब से सीमा हैदर भारत आई है, तब से भारत-नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी है और हर आने-जाने वाले पर कड़ाई से नजर रखी जा रही है। इसकी वजह से नेपाली माफिया के लखनऊ आने का कार्यक्रम टलता रहा। माफिया के इंतजार में वकील विजय मिश्रा पांच दिनों तक लखनऊ में ही टिका रहा। पुलिस उसकी तलाश में थी। रविवार (30 जुलाई 2023) को पुलिस ने विजय मिश्रा को पकड़ लिया तो सारा मामला सामने आ गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि अतीक और अशरफ दोनों की पत्नियां हर हाल में विदेश जाना चाहती हैं। फिलहाल दोनों के लखनऊ के आसपास छिपे होने की आशंका है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram