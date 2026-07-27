Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा पिछले साल करूर रैली में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के फैसला लिया था। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार रद्द कर दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि सरकार की हमदर्दी संवैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती।

दरअसल, हाईकोर्ट जस्टिस सी वी कार्तिकेयन और जस्टिस आर शक्तिवेल की डिविजन बेंच ने माना कि 41 पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देने का राज्य सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के खिलाफ था।

क्यों अहम है कोर्ट का फैसला?

हाईकोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया जब महज तीन हफ्ते पहले इसी बेंच ने विजय की ‘तमिझगा वेत्री कझगम’ (TVK) नीत सरकार को पीड़ितों के परिवारों को नियुक्ति पत्र बांटने की इजाजत दी थी। हालांकि, तब कोर्ट ने इसे केवल अस्थायी (प्रोविशनल) आधार पर और न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा था।

उस समय जजों ने कहा था कि किसी नीतिगत फैसले में कोर्ट का दखल बहुत सीमित होता है, लेकिन जब तक इस कानूनी चुनौती पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता और उम्मीदवारों को पहली सैलरी नहीं मिल जाती, तब तक ये नियुक्तियां अस्थायी ही रहेंगी।

यूं ही नहीं बांटी जा सकतीं सरकारी नौकरियां

सोमवार को राज्य सरकार की दलीलों और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को सुनने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ये नियुक्तियां संविधान की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकतीं। कोर्ट ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं, जो रोज़गार की तलाश में इंतज़ार कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां राज्य द्वारा यूं ही नहीं बांटी जा सकतीं बल्कि इन्हें भर्ती के संवैधानिक तंत्र के ज़रिए ही हासिल किया जाना चाहिए।

जजों ने कहा कि राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को सही ठहराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का सहारा लिया था। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकारी अधिकारों का इस्तेमाल संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाकर नहीं किया जा सकता।

अराजकता की भी जताई आशंका

कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कार्यकारी कार्रवाई को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए और पूरी छूट दे दी जाए, तो अराजकता फैल जाएगी। पीठ ने यह भी ध्यान दिलाया कि अनुकंपा नियुक्ति पहले से ही स्थापित नियमों और सरकारी विभागों की उन प्रतीक्षा सूचियों से संचालित होती है, जो सेवा के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए बनाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि उस तय ढांचे से बाहर जाकर यह लाभ देना उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो मौजूदा योजनाओं के तहत पहले से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।

जजों ने चेतावनी दी कि करूर मामले में ऐसी नियुक्तियों की अनुमति देने से अन्य त्रासदियों के बाद भी वैसी ही मांग उठने के रास्ते खुल जाएंगे। अदालत ने सुझाव दिया कि सरकारी नौकरी देने के बजाय सरकार प्रभावित परिवारों के लिए तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और कौशल विकास में निवेश कर सकती थी। पीठ ने कहा कि सरकार ऐसे कदम उठाकर लीडर, उद्यमी और आत्मनिर्भर नागरिक बना सकती थी।”

किसने दी थी चुनौती?

बता दें कि यह कानूनी लड़ाई मदुरै के वकील धीरन तिरुमुरुगन द्वारा दायर जनहित याचिकाओं से शुरू हुई थी, जिन्होंने नवनिर्वाचित TVK सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि अनुकंपा नियुक्तियों के लिए पहले से ही एक कानूनी ढांचा मौजूद है और करूर भगदड़ की घटना ऐसे किसी भी मान्य अपवाद में नहीं आती जिसके लिए सरकारी नौकरी की अलग श्रेणी बनाई जाए।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे पहले हुई त्रासदियों में आमतौर पर वित्तीय सहायता (मुआवजा) दी जाती रही है, न कि सरकारी नौकरियां। बिना किसी विधायी (कानूनी) समर्थन के लाभार्थियों की एक नई श्रेणी बनाना समानता और अवसर की समानता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

सुनवाई के दौरान, एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए इसे एक अभूतपूर्व त्रासदी पर असाधारण मानवीय प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ये पीड़ित एक अलग वर्ग हैं जो विशेष राहत के हकदार हैं, क्योंकि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान बिना किसी गलती के उन्होंने अपने घर के कमाने वाले सदस्यों को खो दिया।

सरकार ने पक्ष में क्या-क्या कहा?

अनुच्छेद 162 के तहत इन नियुक्तियों को एक सोच-समझकर लिया गया नीतिगत फैसला बताते हुए, एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि केवल पैसों का मुआवजा पीड़ित परिवारों को ठीक से पुनर्वासित नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि सरकार इसके जरिए कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी।

हालांकि, अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई। कोर्ट ने करूर भगदड़ की तुलना थूथुकुडी पुलिस गोलीबारी जैसे मामलों से अलग बताया, जहां सरकारी नौकरी इसलिए दी गई थी क्योंकि मौतें सीधे तौर पर राज्य की कथित ज्यादतियों के कारण हुई थीं। जजों ने कहा कि करूर घटना में ऐसा कोई तुलनीय आधार नहीं था जो सरकारी भर्ती के संवैधानिक सिद्धांतों से अलग हटने को सही ठहरा सके।

हालांकि पीठ ने स्वीकार किया कि इन नियुक्तियों को रद्द करने से पहले लाभार्थियों (पीड़ित परिवारों) का पक्ष नहीं सुना गया था, लेकिन कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि उसके पिछले अंतरिम आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नौकरी के ये प्रस्ताव अस्थायी हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगे।

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने मंगलवार को एक बार फिर NEET को खत्म जाने की मांग को दोहराया। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की टीवीके ने साफ कहा कि पार्टी केवल NEET (National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी NEET परीक्षा को ही समाप्त किए जाने की मांग करती है। पार्टी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े सभी अधिकार राज्यों को दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने को भी गलत बताया। पढ़िए पूरी खबर…