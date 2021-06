कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो मंजर देखा गया वो आज भी लोगों के रौंगटे खड़ा कर देता है। कई कोरोना संक्रमित वेंटिलेटर, अस्पताल में बेड की कमी और जरूरी दवाओं की किल्लत होने की वजह बेवक्त काल के गाल में समा रहे थे। दूसरी लहर से उबरने के बाद भी कई लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कोरोना काल में वेंटिलेटर और जरूरी इलाज की कमी की वजह से अपने 2 प्रियजनों को खोने वाले शख्स अब उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं।

मोजो स्टोरी की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के सीहोर के रहने वाले अजय सिसोदिया की पत्नी रजनी सिसोदिया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमित पाई गई थी। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जब अजय सिसोदिया ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना चाहा तो उसे काफी दिक्कतें आई। जैसे तैसे जब उनकी पत्नी को एक अस्पताल में बेड मिल भी गया तो वहां वेंटिलेटर चलाने वाला कोई शख्स ही मौजूद नहीं था। जिसकी वजह से अस्पताल का चौकीदार ही वेंटिलेटर चला रहा था।

“Dard bhi hai aur gussa bhi hai”- In Sehore, Madhya Pradesh, the husband who cant get his wife’s COVID death documented in any government paper spends every day at the municipal corporation. This in sharp contradiction of what the Centre assured the Supreme Court. My report pic.twitter.com/IWLoPzMQQi

— barkha dutt (@BDUTT) June 22, 2021