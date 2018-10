कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (29 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का धर्म ही भ्रष्टाचार है। उन्होंने इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर और घबराहट में बताया। राहुल ने ये बातें मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक चुनावी जनसभा के दौरान कहीं। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, “मुझ से किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार तो कुंभ मेले में भी हुआ। उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पर जब देर रात दो बजे सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया जाए, तब सीबीआई जांच कैसे होगी? क्षिप्रा की सफाई के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन इसके जल को देखिए। अगर कोई मंत्री इसका पानी पी ले, तो वह बेहोश हो जाएगा।”

बकौल राहुल, “मैं झूठे वादे नहीं करता। चुनाव के 10 दिनों के भीतर कांग्रेस का सीएम सूबे के किसानों के कर्ज माफ करेगा। और अगर वह बहाने बनाएगा, तो नया सीएम कर्जमाफी को हरी झंडी देगा। आपने (केंद्र) सैन्य बलों के लिए क्या किया? पंचायती राज खत्म कर दिया। जम्मू-कश्मीर को जला दिया। आतंकवादियों के लिए दरवाजे खोल दिए।”

उनके मुताबिक, सीबीआई निदेशक राफेल डील मामले की जांच कराने वाले थे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। डर और घबराहट में में चौकीदार ने सीबीआई निदेशक को रात दो बजे हटा (छुट्टी पर) दिया। क्योंकि वह राफेल पर जांच होने से खौफ खाते हैं। देश को उससे मालूम चल जाएगा कि चौकीदार चोर है।

