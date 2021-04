कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज टीकाउत्सव पर देशवासियों से मास्क पहनने का आग्रह किया। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर चुके हैं। पीएम की अपील का असर उनकी अपनी ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों पर नहीं पड़ रहा है। बीते दिनों मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री उषा ठाकुर इंदौर एयरपोर्ट पर कोरोना भगाने के लिए पूजा करने लगीं। मंत्री उषा ठाकुर ने इस दौरान मास्क भी नहीं पहन रखा था।

दरअसल शुक्रवार को मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने शुक्रवार को कोरोना के खात्मे के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर देवी अहिल्या बाई होल्कर की प्रतिमा के सामने पूजा किया। इंदौर एयरपोर्ट पर मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा पूजा किए जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भाजपा विधायक उषा ठाकुर को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

#IDR,Hon’ble Minister of Culture MP,Respected Usha Thakurji along with Airport Director prayed to Punya Shlok Ahilya Mata to reduce Covid Malady and save citizens of Indore #invoking God’s blessings for citizens,Pradesh,Bharat Desh #Unite2FightCorona @IndoreTalk @aairedwr pic.twitter.com/8pFqSJAV8U

— Airport Director Indore (@aaiidrairport) April 9, 2021