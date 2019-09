माचिस न देने पर यूथ कांग्रेस नेता ने होटल कर्मचारी को पीटा! सामने आया VIDEO

मध्य प्रदेश के मुरैना के युवा कांग्रेस नेता मोनू मावई की खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता एक होटल कर्मचारी को जमकर लात-घूसे मारते नजर आ रहे हैं। बेखौफ नेता कर्मचारी को इतना मारते हैं कि उसे नाले में गिरा देते हैं। इस घटना का वीडियो पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि माचिस ने देने पर कांग्रेस नेता ने कर्मचारी की पिटाई की।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जब कांग्रेस नेता ने कर्मचारी से माचिस मांगी तो उन्होंने उसे मना कर दिया। इसके बाद जब कर्मचारी वहां से उठकर जाने लगा तो मावई ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उसे रोक लिया। धौंस दिखाते हुए कर्मचारी को पहले तो एक थप्पड़ मारा। इसके बाद एक लात मारी तो कर्मचारी नाले में गिर गए। इसके बाद मावई अपने साथियों के साथ वहां से चला गया।

#Breaking | Youth Congress leader caught on camera. Hotel employee assaulted for not giving a match-box.

Details by TIMES NOW’s Govind. pic.twitter.com/426PRCqtv6

— TIMES NOW (@TimesNow) September 4, 2019