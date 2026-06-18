मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। अगर मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक लाया जाता है, तो उत्तराखंड के बाद यह दूसरा भाजपा शासित राज्य होगा जो यह बड़ा कदम उठाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय का अध्ययन करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति के गठन के करीब दो महीने बाद अब इस विधेयक को विधानसभा में लाने की तैयारी है।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पांच दिन के विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह विधेयक इसी सत्र में पारित भी हो जाएगा।

प्रस्तावित कानून के तहत उन मामलों को नियंत्रित किया जाएगा जो अभी अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के तहत आते हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर एक समान कानून लागू किया जा सकता है।

सरकार का तर्क है कि यूसीसी के जरिए सभी नागरिकों के लिए कानूनी समानता सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों और समुदायों से सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के अधिकारों, बच्चों के कल्याण और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

एक तरफ सरकार यूसीसी को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय राज्य की आबादी का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार पर्याप्त चर्चा और परामर्श के बिना इतना महत्वपूर्ण कानून लाने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक समान यूसीसी आदिवासी परंपराओं, पारंपरिक उत्तराधिकार व्यवस्था और संविधान द्वारा संरक्षित सामाजिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर सकता है।

कांग्रेस की मांग है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा या नहीं आदिवासी संगठन भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। कई समूहों का कहना है कि विवाह, संपत्ति के उत्तराधिकार और सामाजिक संबंधों से जुड़े मामलों में आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। ऐसे में उन पर एक समान कानून लागू नहीं किया जा सकता।

हालांकि भाजपा भी इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझ रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी आदिवासी आबादी मौजूद है और 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कई सीटों पर आदिवासी मतदाता चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से भाजपा इस समुदाय को अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण मानती है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में भी आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया था।

इस बीच, मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक लाने की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। इसी वजह से सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए पहले 60 दिन का समय दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इसी मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की घोषणा से साफ संकेत मिलता है कि सरकार इस प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक करना चाहती है।