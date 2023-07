पीरियड्स को लेकर सवाल, कमर पर हाथ और किया किस… SDM ने हॉस्टल के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से की अश्लील हरकत, हुआ गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के झाबुआ के SDM सुनील झा ने महिला छात्रावास में औचक निरीक्षण करने के बहाने आदिवासी छात्राओं के साथ की अश्लील हरकत की। इस आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।

एसडीएम सुनील झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। (Image Credit-ANI)

मध्य प्रदेश के झाबुआ में शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है। झाबुआ के एसडीएम सुनील झा पर आदिवासी छात्राओं के साथ अश्लीलता करने का आरोप लगाया गया है। एसडीएम सुनील झा सरकार द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावास का औचक निरीक्षण करने गए थे। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने उनकी कमर में हाथ डाला, जबरन किस किया और जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की। छात्राओं का कहना है कि एसडीएम ने पीरियड्स को लेकर भी आपत्तिजनक सवाल किए। हॉस्टल के वार्डन की शिकयत पर झाबुआ पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी एसडीएम सुनील झा को गिरफ्तार लिया। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया जिसके बाद आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। झाबुआ के डीएम पवन कुमार शर्मा को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने एसडीएम सुनील झा को मध्यप्रदेश शासन सिविल सेवा नियम 1965 के तहत बर्खास्त कर दिया। डीएम पवन कुमार शर्मा ने बताया कि एसडीएम सुनील झा झाबुआ में स्थित अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम में निरीक्षण करने गए थे। Also Read तेजस्वी यादव को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें? CBI की चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई डीएम पवन कुमार शर्मा ने मीडिया से बताया कि सुनील झा निरीक्षण के दौरान छात्राओं के साथ अश्लील ढंग से पेशा आए। जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली तो एसडीएम सुनील झा को बर्खास्त कर दिया गया। झाबुआ के पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि छात्रावास वार्डन की शिकायत पर एसडीएम सुनील झा के खिलाफ 354, 354A, पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

