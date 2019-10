मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेसी सरकार में कैबिनेट मंत्री पी.सी शर्मा ने सूबे की सड़कों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुराने बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने मंगलवार (15 अक्टूबर, 2019) को राजधानी भोपाल में कहा कि यह वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क (अमेरिका) की सड़के थीं कैसी? पानी गिरा जमकर और यहां गड्ढे ही गड्ढे हो गए। जैसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के गाल हैं, वैसे सड़कों पर गड्ढे हो गए। पर 15 से 20 दिन में ये बॉलीवुड एक्ट्रेस और यूपी के मथुरा से भगवा पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के चेहरे जैसे चका-चक हो जाएंगे।

शर्मा, सूबे में जन संपर्क मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने यह बयान तब दिया है, जब लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य में विभिन्न जगहों पर दौरे किए थे और सड़क के हाल दुरुस्त कराने का वादा किया। वर्मा ने दावा किया है कि 30 नवंबर तक सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। राज्य में यह काम युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। 14 अक्टूबर तक सूबे में अधिक बारिश हुई, जिससे जगह-जगह सड़कें प्रभावित हुईं।

उन्होंने आगे बताया, “हमने केंद्र सरकार से उसके आपदा प्रबंधन कोष से एक हजार एक सौ पचपन करोड़ रुपए की मांग की है। हम खराब सड़कों के निर्माण के मामले में जांच कराएंगे और जो भी ठेकेदार व अधिकारी इस बाबत दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

On October 24, 2017 the then Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan had said in Washington DC "When I got down at Washington Airport & travelled on roads, I felt roads in Madhya Pradesh are better than US". https://t.co/36xCcdQVmu

