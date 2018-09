मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज (25 सितंबर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली है। पर उससे पहले उनकी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य बीजेपी के मंत्रियों की तस्वीरों पर कालिख पोत दी गई। सोमवार (24 सितंबर) की रात कार्यक्रमस्थल पर कुछ अज्ञात लोग आए थे, जिन्होंने उन सभी की तस्वीरों पर कालिख पोती। यह शरारत किसकी है, यह तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मगर मामला पुुलिस के पास जरूर पहुंच गया है।

सुबह कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पोस्टर पर नजर पड़ी, तो वे हैरान रह गए। आनन-फानन पुलिस बुलाई गई। शिकायत पर पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। रैली से पहले छेड़े गए वे ऐसे और पोस्टर तलाश रहे हैं। साथ ही आरोपियों की तलाश में जुटे हैं। वहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी व सीएम शिवराज के कालिख पुते पोस्टर उन्हें जहां भी मिले, उन्होंने तत्काल उन्हें वहां से हटाया।

Ahead of #ModiShahMegaRally, posters of PM Modi, CM Chouhan, BJP President Amit Shah, and other BJP leaders were defaced in Bhopal pic.twitter.com/mXii2uYIB8

— TIMES NOW (@TimesNow) September 25, 2018