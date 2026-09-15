मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्रामीण इलाकों में कुछ किसानों को कथित तौर पर पता चला है कि उन्होंने सरकार को मूंग बेच दी जबकि उन्होंने ना तो मूंग उगाई थी, ना उसका रजिस्ट्रेशन कराया था और ना ही उसे खरीद केंद्र तक ले गए थे। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को यह जानकारी मिली है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन के रिकॉर्ड का इस्तेमाल ऐसी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में किया गया जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।

जब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (Economic Offences Wing-EOW) ने कथित तौर पर इन एंट्री की जांच शुरू की तो मूंग खरीद में चल रहे एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जिले की सहकारी समितियों में खरीद केंद्रों के टर्मिनल चलाने वाले तीन कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन लोगों ने खुले बाजार से बेहद कम कीमत पर मूंग खरीदी और किसानों की पहचान का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी फसल बताकर सरकार को बेच दिया। जिन किसानों के नाम का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने कभी मूंग उगाने के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था।

यह जांच ऐसे समय में सामने आई है जब मध्य प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह कथित फर्जीवाड़ा बाड़ी तहसील की तीन सहकारी समितियों से जुड़ा है और दो खरीद सीजन के दौरान इसे अंजाम दिया गया। जमीन के रिकॉर्ड, किसानों के बयान और सहकारिता विभाग की दो आंतरिक जांचों के आधार पर जांचकर्ताओं ने इस मामले को जोड़कर देखा। इन जांचों के बाद ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच के मुताबिक, इस कथित फर्जीवाड़े से तीनों आरोपियों ने करीब 13.3 लाख रुपये कमाए।

फर्जीवाड़ा कैसे किया गया?

अधिकारियों के मुताबिक, EOW ने शिकायत की जांच के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज जुटाए और गवाहों से पूछताछ की। हर सहकारी समिति के ऑपरेटर के पास उस खरीद केंद्र के दायरे में आने वाले किसानों के जमीन के रिकॉर्ड तक पहुंच होती है। इनमें ऐसे किसान भी शामिल होते हैं जिनके पास खेती की जमीन है। लेकिन उन्होंने सरकार की समर्थन मूल्य योजना के तहत अपनी फसल बेचने के लिए कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

एक अधिकारी ने बताया, ”जिन किसानों ने अपनी कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, आरोपियों ने उनके नाम पर अपने परिचितों के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिए। इन्हीं रजिस्ट्रेशन के जरिए मूंग की तौल कराई गई।”

EOW की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि आरोपियों ने इन फर्जी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर स्थानीय बाजार से कम कीमत पर मूंग खरीदी। इसके बाद उसी मूंग को सरकारी खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ज्यादा कीमत में बेच दिया। इस तरह बाजार में खरीद कीमत और सरकारी खरीद कीमत के बीच का अंतर आरोपियों के लिए मुनाफा बन गया।

जांच में कथित तौर पर सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकार से MSP की रकम हासिल की। इसके लिए उन्होंने स्थानीय बाजार से कम कीमत पर मूंग खरीदी और फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर कम दाम में खरीदी गई मूंग को किसानों के नाम पर सरकारी खरीद में दर्ज करा दिया।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, आरोपियों ने मूंग जिस कीमत पर खरीदी और सरकार से जिस कीमत पर भुगतान हासिल किया, इन दोनों के बीच का अंतर ही कथित फर्जीवाड़े का मुनाफा था।

एक फर्जी रजिस्ट्रेशन से 8.6 लाख रुपये का फायदा

जांच में सामने आया कि देहरी कला के कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीराम ठाकुर ने एक रजिस्ट्रेशन में 8.095 हेक्टेयर और दूसरे में 4.532 हेक्टेयर जमीन दर्ज की। इन दोनों रजिस्ट्रेशन के आधार पर कथित तौर पर 151.524 क्विंटल मूंग की सरकारी खरीद दिखाई गई।

2025 के समर्थन मूल्य 8682 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी कुल कीमत 13,15,531 रुपये बैठी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, श्रीराम ने वास्तव में जितनी मूंग इन रजिस्ट्रेशन के आधार पर सप्लाई की, उसे थोक में करीब 4,54,572 रुपये में खरीदा था। इस तरह उसे कथित तौर पर 8,60,959 रुपये का मुनाफा हुआ।

दूसरे आरोपी ने अपने नाम पर कराया रजिस्ट्रेशन

पुलिस के मुताबिक, आरोपी रंजीत ठाकुर ने अपने नाम पर 3.523 हेक्टेयर जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया। इसके आधार पर उसने 42.276 क्विंटल मूंग की खरीद दिखाई जिसकी कीमत 3,67,040 रुपये थी।

जांच के मुताबिक, इस मूंग को खरीदने में उसने करीब 1,26,828 रुपये खर्च किए। इस हिसाब से उसका अनुमानित मुनाफा 2,40,212 रुपये रहा।

भड़कच्छ कला में भी सामने आया ऐसा ही मामला

भड़कच्छ कला में कंप्यूटर ऑपरेटर गौरव ठाकुर ने कथित तौर पर 3.428 हेक्टेयर जमीन का रजिस्ट्रेशन किया। इसके आधार पर 41.136 क्विंटल मूंग की खरीद दिखाई गई जिसकी कीमत 3,57,142 रुपये थी।

जांचकर्ताओं के अनुसार, मूंग खरीदने में करीब 1,23,408 रुपये खर्च हुए। इस तरह कथित तौर पर 2,33,734 रुपये का मुनाफा कमाया गया।

मंडी के भाव से ऐसे निकाला गया हिसाब

जांचकर्ताओं ने यह आंकड़ा आरोपियों की सरकारी खरीद की रसीदों की तुलना बरेली मंडी में उसी अवधि के दौरान समान गुणवत्ता की मूंग के बाजार भाव से करके निकाला। जांच के मुताबिक, मंडी में मूंग की कीमत गुणवत्ता के आधार पर 1,500 रुपये से लेकर 8,800 रुपये प्रति क्विंटल तक रही।

इसके मुकाबले सरकार का तय समर्थन मूल्य 2024-25 में 8558 रुपये प्रति क्विंटल और अगले सीजन में 8682 रुपये प्रति क्विंटल था।

वहीं कृषि उपज मंडी समिति की सचिव ऋतु गढ़वाल ने जांचकर्ताओं को बताया कि जिन किसानों के नाम का इस्तेमाल किया गया, उनके पास अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी खरीद केंद्र के अलावा दूसरा विकल्प भी था। उन्होंने कहा, ”किसान अपनी उपज स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं।”

मामला सामने कैसे आया?

यह पूरा मामला सरकारी खरीद व्यवस्था की अपनी जांच से सामने नहीं आया। इसका खुलासा तब हुआ जब एक किसान ने कागजात में अपना नाम देखा जबकि उसने ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे।

बाड़ी तहसील के रहने वाले राजीव पटेल ने मई 2025 में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि रंजीत ठाकुर और देहरी कला, भड़कच्छ कला और गूगलवाड़ा की सहकारी समितियों में काम करने वाले अन्य लोगों ने जमीन के मालिकों की अनुमति के बिना उनके नाम पर जमीन का रजिस्ट्रेशन किया।

जब जांचकर्ताओं ने इन रजिस्ट्रेशन में दर्ज किसानों से संपर्क किया तो कई किसानों ने इसी तरह की जानकारी दी। उनका कहना था कि बाद में उन्हें पता चला कि उनकी जमीन का इस्तेमाल सरकारी खरीद के लिए किया गया था।

बाबूलाल ने बताया कि 2025-26 सीजन के लिए उनकी जमीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसमें खरीद केंद्र कृषक सेवा सहकारी समिति देहरी कला दर्ज था। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था।

वहीं चंद्रभान सिंह पटेल ने बताया कि उनकी पत्नी और बहू की जमीन को बहू के नाम पर चार अलग-अलग किसान कोड से फर्जी तरीके से दर्ज किया गया। उन्होंने इन सभी को फर्जी रजिस्ट्रेशन बताया।

संदीप पटेल ने भी जांचकर्ताओं को बताया कि उसी केंद्र पर उनकी पत्नी दीक्षा पटेल के नाम से किया गया रजिस्ट्रेशन फर्जी था। जांचकर्ताओं ने कहा कि यह कागजी गलती का कोई एक मामला नहीं था बल्कि कई मामलों में एक जैसा पैटर्न सामने आया। जिन किसानों के नाम पर रजिस्ट्रेशन किए गए, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कोई सहमति नहीं दी थी और ना ही कोई कोलिनामा उपलब्ध कराया था।

पहले भी हो चुकी थी दो बार जांच

EOW के मामले दर्ज करने से पहले सहकारिता विभाग इन आरोपों की दो बार जांच कर चुका था। दोनों जांचों में मोटे तौर पर वही बातें सामने आईं लेकिन किसी भी जांच के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।

पहली जांच अक्टूबर 2025 में रायसेन के सहकारी समितियों के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर शुरू हुई थी। इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एपी सिंह को दी गई थी।

जांच में पाया गया कि श्रीराम ठाकुर ने किसानों के सिकमी/कोलिनामा से जुड़ी जमीन को खुद किसानों के खातों में जोड़ दिया था जो नियमों के खिलाफ था। इसके बाद अगले साल अप्रैल में विभाग ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया।

राजीव पटेल ने मई 2026 में दूसरी शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद एक और जांच शुरू हुई। इस बार जांच अधिकारी ऑडिट ऑफिसर अशोक शर्मा थे।

इस जांच में पाया गया कि भड़कच्छ कला के ऑपरेटर गौरव ठाकुर और देहरी कला के कर्मचारी रंजीत ठाकुर ने अपने नाम पर गैरकानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन किए थे। दोनों को दोषी माना गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए उन्हें सेवा से निकाल दिया गया।

विभागीय जांच के बाद भी पुलिस केस नहीं हुआ

fदोनों सहकारी विभागीय जांचों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। लेकिन दोनों बार कार्रवाई सेवा से बर्खास्त करने तक ही सीमित रही।

EOW ने अपनी FIR में इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच टीम ने कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी लेकिन विभाग ने केवल आरोपियों को सेवा से बाहर किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कोशिश नहीं की।

EOW के मुताबिक, इसी वजह से सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संभावित भूमिका भी जांच के दायरे में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी।