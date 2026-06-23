मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिजनों की लैंड डील को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस को अपनी पड़ताल में पता चला है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिजन, भाई-बहन और चचेरे भाइयों ने उज्जैन में कई जमीनें खरीदी हैं। पड़ताल में पता चला है कि उज्जैन में उन जगहों पर जमीन ज्यादा खरीदी गई है, जहां कोई न कोई नई सड़क परियोजना शुरू होनी है। अब इस मामले पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर ज़मीन से जुड़े आरोप पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है। वे पहले रियल स्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती?”

अखिलेश ने आगे कहा, “ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। इन्हें मध्य-प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे।”

कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना

वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस ने मोहन यादव और उनके परिवार पर लगे जमीन खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, “भाजपा की मध्य प्रदेश की ‘डबल इंजन’ की सरकार में ‘लूट का इंजन’ तेज रफ्तार से चल रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लूट के कर्ताधर्ता बने हुए हैं।” रमेश ने दावा किया, “चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ “खबर की खेती” मप्र से केंद्र में गए कृषि मंत्री ने ही करवाई है! आपसी लड़ाई कुर्सी और लूट में हिस्सेदारी की लगती है।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिजनों की लैंड डील को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने कई खुलासे किए हैं। पड़ताल में पता चला है कि उज्जैन में उन जगहों पर जमीन ज्यादा खरीदी गई है, जहां कोई न कोई नई सड़क परियोजना शुरू होनी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें