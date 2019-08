मध्य प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां गाय को पत्थर मारकर खेत से भगाने पर एक शख्स के खिलाफ पंचायत ने फरमान सुना दिया।मामला शिवपुरी के मामोनी कलां गांव का है। यहां के रहने वाले शख्स भरत लाल के मुताबिक उनके खेत में एक गाय घुस आई जिसे भगाने के लिए उन्होंने गाय को पत्थर मारा और खेत से भगा दिया।

उन्होंने बताया कि गाय खेत से भागने के बाद नदी में जा गिरी और उसकी मौत हो गई जिसके बाद गांव की पंचायत ने उन्हें गंगा में डुबकी लगाने और विशेष प्रार्थना का आदेश दिया है। भारत लाल का कहना है कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं मामले पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि हमारे पास ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी नहीं। हम जानकारी इकट्ठी करेंगे और घटना के बारे में पता लगाएंगे।

MP:Bharat Lal of Mamoni Kalan village, Shivpuri, says, Panchayat ordered him to take dip in Ganga&offer special prayers,after he hit a cow with a stone when it entered his farm&it later died after falling into river.If I don’t follow the orders then villagers will boycott us. pic.twitter.com/3wnGLMc3Qn

