मध्य प्रदेश में Congress के पूर्व कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार (11 मार्च, 2020) को BJP में शामिल हो गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

हालांकि, सिंधिया को बीजेपी में लाने पर पार्टी सांसद प्रभात झा खफा हो गए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा के सामने खुलकर नाराजगी जाहिर की है।

झा मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वह इसके अलावा सीनियर बीजेपी नेता हैं और दो बार सूबे में भाजपा चीफ रहे हैं।

सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया- सिंधिया को प्रभात झा की सीट से राज्यसभा भेजा जा सकता है। यानी सिंधिया के आने से उनका पत्ता कट सकता है।

Madhya Pradesh Govt Crisis

