ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोहफे में मिला बकरा, पहले चौंके फिर बाहर ले जाने को कहा, वीडियो वायरल

ज्योतिरादित्य सिंधिया का वहां मौजूद लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद वह लोगों से मुलाकात कर रहे थे और इस ही दौरान कुछ लोग बकरे को गोद में उठाए उनके पास आ गए।

Photo : Twitter

शनिवार, 29 जुलाई को मध्यप्रदेश के ग्वालियर के महावीर भवन में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए। भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और खटीक समुदाय के कुछ सदस्यों ने उन्हें एक बकरा भेंट किया। यह देखकर वह असहज हो गए और बकरे को छू कर बाहर ले जाने को कहा। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वहां मौजूद लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद वह लोगों से मुलाकात कर रहे थे और इस ही दौरान कुछ लोग बकरे को गोद में उठाए उनके पास आ गए। क्यों किया गया बकरा भेंट? दरअसल खटीक समाज ने बकरा भेंट इसलिए किया क्योंकि बकरा उनका प्रतीक है और खुशी के मौके पर पूरा का पूरा बकरा भेंट कर सम्मान दिखाया जाता है। गौरतलब है कि सिंधिया लगातार ग्वालियर दौरे पर हैं और वह पिछले 2 दिनों से अलग-अलग संगठनों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

