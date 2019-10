मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक स्कूल के खिलाफ हिंदूवादी संगठन द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करायी गई है। दरअसल स्कूल ने गांधी जयंती के अवसर पर एक नाटक मंचन के दौरान महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को आरएसएस की वेशभूषा में दिखाया गया था। जिसके प्रति नाराजगी जताते हुए हिंदूवादी संगठन ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। खबर के अनुसार, यह घटना जबलपुर के स्माल वंडर स्कूल की है।

स्कूल में बीती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन पर एक नाटक का मंचन किया गया था। मंचन के दौरान गांधीजी की हत्या करते हुए जिस बाल कलाकार को दिखाया गया, वह उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश खाकी हाफ पेंट, सफेद कमीज और काली टोपी पहने हुए था। इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठन हिंदू सेना परिषद ने पुलिस में शिकायत दी।

यह शिकायत शहर के लॉर्डगंज पुलिस थाने में दी गई। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ पुलिस को नाटक की एक तस्वीर भी उपलब्ध करायी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है। इसके चलते देशभर में गांधी जी की शिक्षाओं और उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।

Jabalpur: Complaint filed by Hindu Seva Parishad in Lordganj Police station after reportedly during a play on #GandhiJayanti in Small Wonder School, Godse was shown to be an RSS member. #MadhyaPradesh

— ANI (@ANI) October 4, 2019