दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित कांग्रेस की वोट चोरी रैली में शामिल नहीं होना मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को भारी पड़ गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मध्य प्रदेश युवा कॉग्रेस ने 60 , हिमाचल प्रदेश ने 13 और हरियाणा ने 10 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन तुरंत लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।

हरियाणा यूथ कांग्रेस की तरफ से जारी निलंबन आदेश में इसे संगठनात्मक अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की गई है। निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा। निलंबित किए गए पदाधिकारियों में प्रदेश उपाध्यक्ष नवदीप दलाल शामिल हैं। इनके अलावा प्रदेश महासचिव विकास कुमार, योगेश फोगाट, सिकंदर प्रधान, पिंकी, अजुरुद्दीन मास्टर अजहर, प्रतीक चौधरी, सतीश कुमार और नवीन यादव को भी निलंबित किया गया है।

मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, “इंडियन यूथ कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप के निर्देशों का पालन करते हुए, 01 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में हुई “वोट चोरी रैली” में मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के इन पदाधिकारियों के शामिल न होने से हुई ऑर्गेनाइज़ेशनल अनुशासनहीनता को बहुत गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के इन पदाधिकारियों को अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। यह कार्रवाई ऑर्गेनाइज़ेशनल अनुशासन और नेशनल लीडरशिप के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के मकसद से की जा रही है।”

हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) आर्यन चौहान ने 2 नवंबर, 2026 को सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर के मुताबिक, दिल्ली इवेंट में ऑफिस के लोगों के न आने की गंभीरता को देखते हुए यह एक्शन लिया गया। लीडरशिप ने उनके शामिल न होने को ऑर्गेनाइज़ेशनल डिसिप्लिन का मामला माना है और उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है।

सस्पेंड किए गए लोगों में दो स्टेट यूथ कांग्रेस वाइस-प्रेसिडेंट, आठ जनरल सेक्रेटरी और तीन सेक्रेटरी शामिल हैं, जिससे सस्पेंड किए गए ऑफिस बेयरर्स की कुल संख्या 13 हो गई है।

सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और स्टेट इंचार्ज शेष नारायण ओझा और IYC सेक्रेटरी और को-इंचार्ज ज्योतिष HM को भेज दी गई हैं। यह ऑर्डर हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट छतर सिंह ठाकुर और वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल अग्निहोत्री को भी भेजा गया है।

पंजाब में भाजपा की नई बिसात, गठबंधन से पहले ताकत आजमाने के लिए अपनाई यह रणनीति

पंजाब में सोमवार दो नवंबर का घटनाक्रम संख्या में छोटा, लेकिन निहितार्थ में बड़ा है। आम आदमी पार्टी (आप) की पहली उम्मीदवार सूची के तुरंत बाद उसके तीन नेताओं का भाजपा में शामिल होना महज दल-बदल नहीं, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की उस रणनीति का संकेत है, जिसमें वह अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी स्वतंत्र ताकत बढ़ाना चाहती है। पढ़ें पूरी खबर।