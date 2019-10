भाजपा द्वारा विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर सियासत गरमाती ही जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के बीच अब इसे लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया है। कांग्रेस शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर वी सावरकर की तस्वीर वाले पोस्टर छापे गए हैं जिसमें सावरकर को गद्दार कहा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये पोस्टर कथित तौर पर कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने लगाए हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है कि भारत माता इन्हें क्षमा करना। इन्होंने आजादी के आंदोलन में आपसे गद्दारी करने वाले और अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर को भारत रत्न देने का संकल्प लिया है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की घोषणा की है।

कांग्रेस के अलावा विपक्षी पार्टियां भी सावरकर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर विरोध करती नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने वीर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या का साजिशकर्ता बताया।

Madhya Pradesh: A poster, on the issue of BJP’s proposal to award Bharat Ratna to Veer Savarkar, in their election manifesto, seen in Indore. The posters have been allegedly put up by Congress leaders Vivek Khandelwal and Girish Joshi. pic.twitter.com/ivPbP29Umb

— ANI (@ANI) 19 October 2019