मध्य प्रदेश के मंदसौर गैंगरेप मामले के दो दोषियों में से एक को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता ने थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना मंगलवार (21 अगस्त) की है। दोनों दोषियों को पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया जा रहा था। जैसे ही पुलिस वाहन से दोषियों को उतारा गया, बीजेपी नेता विनय दुबेला ने उनमें से एक को थप्पड़ जड़ दिया। अचानक हुए हमले पर दोषी भी कुछ समझ न पाया। पुलिस वालों ने इसके बाद बीच-बचाव किया और दोषियों को कोर्ट ले जाया गया।

आपको बता दें कि मंदसौर में सात साल की मासूम के साथ बर्बरता से गैंगरेप किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दोनों ही दोषियों (इरफान और आसिफ) को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट में इससे पहले सुनवाई के बीच पीड़िता ने दोनों की पहचान कर ली थी, जिसके बाद उन दोनों को दोषी करार दिया गया था।

वीडियो में देखें कैसे बीजेपी नेता ने दोषी को जड़ा थप्पड़–

#WATCH: BJP leader Vinay Dubela slaps one of the two Mandsaur rape accused while they were being produced before the court. The two accused have been awarded death sentence in the rape case. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/8fjqKikkkt

