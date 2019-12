मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की कक्षा 10 की मॉड्यूल किताब में एक बड़ी गलती सामने आयी है। दरअसल इस किताब के एक अध्याय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिसे लेकर विवाद हो गया है। दरअसल गलती 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तैयार की गई किताब के टेस्ट पेपर-3 के पेज 46 के उत्तर-प्रश्न सेक्शन में है। यहां गांधीजी को ‘कुबुद्धि’ बताया गया है। गौरतलब है कि यह किताब बीते कई माह से छात्रों को पढ़ायी जा रही है।

किताब में लिखा गया है कि ‘kubuddhi was a wicked man and led a life of drinking and gandhiji’। गांधी जी को नकारात्मक छवि में दिखाने को लेकर जब विवाद हुआ तो अध्यापकों ने सफाई देते हुए कहा कि यह छपाई की गलती है, जिसकी वजह से gambling को gandhiji लिख दिया गया है।

अध्यापकों ने ये भी बताया कि छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षकों द्वारा इस गलती को सही कर दिया जाता है। शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल की इंग्लिश की टीचर नीलम वसानिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि यह छपाई की गलती है और Gandhiji की जगह Gambling होना चाहिए था, लेकिन यह मॉड्यूल तैयार करने वाले किसी विशेषज्ञ की गलती नहीं है। दोनों ही शब्द G से शुरु होते हैं, जिसके चलते यह गलती हुई। बता दें कि जिस अध्याय में यह गलती हुई है, वह नैतिक शिक्षा से संबंधी अध्याय है।

मॉड्यूल किताबें राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की मदद के लिए तैयार की गई थीं। इन मॉड्यूल किताबों का उद्देश्य पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद के उद्देश्य से तैयार की गई थीं। फिलहाल ये किताबें राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ायी जा रही हैं। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता विभा पटेल ने बताया कि इस मामले की जांच करायी जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

विभा पटेल ने कहा कि बेशक यह एक बड़ी गलती है। मॉड्यूल तैयार करने वाले लोगों के खिलाफ जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी इस तरह की मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

