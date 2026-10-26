ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि वह भारत और ब्राजील के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करना चाहते हैं। लूला की वापसी भारत के लिए कई मायनों में अहम है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और रेयर अर्थ्स जैसे जरूरी खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लूला को बधाई देते हुए कहा कि भारत और ब्राजील मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने और दुनिया को ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में काम करेंगे।

ग्लोबल साउथ का मतलब उन विकासशील देशों से है, जो वैश्विक फैसलों में अपनी बात को ज्यादा महत्व दिलाना चाहते हैं। भारत और ब्राजील दोनों ही चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में इन देशों की भागीदारी बढ़े और उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए।

लूला की जीत के साथ वह एक बार फिर ब्राजील के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह उनका चौथा कार्यकाल होगा, हालांकि उनके कार्यकाल लगातार नहीं रहे हैं। वह कुछ ही दिनों में 81 वर्ष के होने वाले हैं। उनकी वापसी से भारत को ब्राजील के साथ पहले से मजबूत हो रहे रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

पीएम मोदी ने लूला को क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लूला की जीत को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि वह भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि दोनों देश अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ की साझा प्राथमिकताओं पर भी काम करेंगे। उनका जोर एक ऐसी दुनिया बनाने पर है, जहां सभी देशों को बराबरी का मौका मिले और विकास को टिकाऊ बनाया जा सके।

Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory.



I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership.



Together, we will continue to strengthen our… — Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026

वहीं, लूला ने चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि ब्राजील के लोगों ने सड़कों से लेकर मतदान केंद्रों तक इतिहास रचा है। उन्होंने जनता को इस बदलाव का सबसे अहम हिस्सा बताया। लूला ने कहा, “लोकतंत्र की जीत हुई, उम्मीद मजबूत हुई और ब्राजील आगे बढ़ रहा है।”

उन्होंने दक्षिणपंथी सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो को हराया। फ्लावियो, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। उनकी हार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिण अमेरिका से जुड़ी नीतियों के खिलाफ जनता के रुख के तौर पर भी देखा जा रहा है।

लूला की जीत से भारत को क्या फायदा हो सकता है?

लूला की जीत ऐसे समय में हुई है, जब दक्षिण अमेरिका के कई देशों में दक्षिणपंथी नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में उनकी वापसी से इस क्षेत्र की राजनीति में वामपंथी विचारधारा को भी मजबूती मिल सकती है।

भारत के लिए ब्राजील इसलिए भी अहम है, क्योंकि दोनों देश कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते हैं। दोनों चाहते हैं कि दुनिया के बड़े फैसलों में सिर्फ ताकतवर देशों की ही नहीं, बल्कि विकासशील देशों की आवाज भी सुनी जाए।

इसकी एक बड़ी मिसाल साल 2025 में देखने को मिली थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और ब्राजील, दोनों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। टैरिफ यानी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क।

ट्रंप ने ब्राजील पर टैरिफ लगाने के पीछे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। वहीं, भारत पर लगाए गए टैरिफ को रूस से तेल खरीदने के मामले से जोड़ा गया था।

उस दौरान लूला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और ब्राजील को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया था।

भारत और ब्राजील के बीच व्यापार बढ़ाने की तैयारी

भारत और ब्राजील अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। इसी दिशा में लूला भारत आए थे। उनके साथ एक बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी आया था, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर तलाशे जा सकें।

इस दौरान दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। साल 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत बढ़ा था। भारत के लिए यह साझेदारी इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि वह दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में नए बाजार तलाश रहा है।

लैटिन अमेरिका में लंबे समय तक भारत का ध्यान अपेक्षा के अनुसार कम रहा, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। ब्राजील जैसे बड़े देश के साथ व्यापार बढ़ने से भारतीय कंपनियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। साथ ही, दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।

ब्रिक्स और जी20 में भी साथ काम करते हैं दोनों देश

भारत और ब्राजील सिर्फ व्यापार के मामले में ही एक-दूसरे के करीब नहीं हैं। दोनों देश ब्रिक्स और जी20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मिलकर काम करते हैं। इन मंचों पर दोनों की कोशिश रहती है कि विकासशील देशों को ज्यादा महत्व मिले और वैश्विक संस्थाओं में उनकी भूमिका बढ़े।

हाल ही में भारत की मेजबानी में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी ब्राजील ने अहम भूमिका निभाई थी। उस समय ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मतभेदों के बावजूद भारत ने सभी सदस्य देशों की सहमति से संयुक्त घोषणा-पत्र जारी कराने में सफलता हासिल की थी। इस प्रक्रिया में ब्राजील का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। लूला की वापसी से भारत को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तालमेल बना रहेगा।

रेयर अर्थ्स के मामले में ब्राजील क्यों है खास?

भारत और ब्राजील के बीच रेयर अर्थ्स और खनन के क्षेत्र में हुए समझौते भी काफी अहम हैं। लेकिन सवाल है कि रेयर अर्थ्स आखिर हैं क्या और भारत के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? रेयर अर्थ्स कुछ खास तरह के खनिज हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पवन ऊर्जा और कई आधुनिक तकनीकों में होता है। आने वाले समय में इनकी मांग और बढ़ने की उम्मीद है।

फिलहाल, इन खनिजों की वैश्विक सप्लाई में चीन का बड़ा दबदबा है। ऐसे में भारत चाहता है कि उसे इनकी जरूरत पूरी करने के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। ब्राजील इस मामले में भारत के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। माना जाता है कि दुनिया में रेयर अर्थ्स के तीसरे सबसे बड़े भंडार ब्राजील में हैं। इससे भारत को इन खनिजों की आपूर्ति के लिए एक नया स्रोत मिल सकता है।

अगर दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ता है, तो भारत को स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिल सकती है। साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई को लेकर उसकी चिंता भी कुछ कम हो सकती है।

रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक में भी बढ़ सकता है सहयोग

भारत और ब्राजील के बीच सहयोग की संभावनाएं सिर्फ व्यापार और खनिजों तक सीमित नहीं हैं। रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देश एक-दूसरे से काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। भारत ने रक्षा उपकरण बनाने, अंतरिक्ष कार्यक्रमों और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में अच्छी क्षमता विकसित की है। ब्राजील इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव से फायदा उठा सकता है।

वहीं, भारत को ब्राजील के साथ साझेदारी से लैटिन अमेरिका में अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं और दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है।

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