कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में आने के आधिकारिक ऐलान के बाद लखनऊ में पहला रोड-शो हो रहा है। लेकिन, रोड-शो के साथ ही प्रियंका को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ‘पोस्टर वॉर’ छिड़ गया है। लखनऊ में एक ओर जहां कांग्रेस ने प्रियंका को देवी दुर्गा के रूप में दिखाकर ‘आंधी’ करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने प्रियंका का पोस्टर लगाकर उन्हें ‘लूटेरा’ बताया है।

रोड-शो को देखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक रास्ते में प्रियंका और राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है, “आ गई बदलाव की आंधी, राहुल संग प्रियंका गांधी।” जबकि, बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं उसमें लिखा है कि “आ रही हैं यूपी लूटने”। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पार्टी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। प्रदेश में उनके पहले रोड-शो को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के नेहरू भवन को सजाया है। प्रियंका अगले चार दिनों तक इसी दफ्तर में रहेंगी और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करेंगी।

Lucknow: Latest visuals from Congress office. General Secretary for Uttar Pradesh East Priyanka Gandhi Vadra, General secretary for Uttar Pradesh West Jyotiraditya Scindia and party President Rahul Gandhi are visiting the city today. pic.twitter.com/zwfUn5VJTq

— ANI UP (@ANINewsUP) February 11, 2019